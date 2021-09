(22 de septiembre del 2021. El Venezolano).- Apple presentó iOS 15 hace unas semanas, y tendrá la versión final lista para septiembre/octubre, a tiempo para la llegada del iPhone de este año. El nuevo sistema operativo trae múltiples novedades, como siempre, pero una no tuvo demasiado eco, aunque es una gran noticia: será posible ubicar un iPhone aunque esté apagado, sin batería o haya sido robado.

Todo esto es gracias a Find My (Buscar mi), la red de búsqueda de dispositivos de Apple, que debutó en 2019 con un sistema que usa Bluetooth y los mil millones de dispositivos de Apple en uso para dar con un equipo que no tenga conexión a Internet. Cada dispositivo con Bluetooth emite una señal con un identificador único; si otro dispositivo de Apple la detecta, toma nota y la transmite a los servidores de Apple; si un usuario extravió un equipo y necesita ubicarlo, puede usar esta red para encontrarlo. Los flamantes AirTags de Apple extienden esto a objetos sin conexión a Internet ni Bluetooth. Todo esto es anónimo y transparente para el usuario.

Samsung hace lo mismo con SmartThings Find, al igual que Tile, el pionero de los llaveros Bluetooth. Google, en teoría, también está yendo por ese camino, buscando capitalizar los miles de millones de equipos con Android que hay por todo el mundo para armar una red como la de Apple, en la que los equipos con conexión a Internet (celulares, tabletas, computadoras) avisen qué dispositivos Bluetooth que dicen estar perdidos encontraron en su radio de alcance inalámbrico (los 10 metros que detecta Bluetooth).

Con iOS 15, según detectó 9to5mac, Apple extenderá esta función al iPhone aún si está apagado; no estará apagado al 100%, sino que seguirá emitiendo su señal de Bluetooth para que pueda ser detectado por otro dispositivo, tanto si fue apagado voluntariamente como si se quedó sin batería. Para eso usa una reserva mínima de energía.

Específicamente, para iOS 15 Apple promete (según indica en su sitio) poder «ubicar tus dispositivos usando la red Find my aún si fueron apagados. Esto puede ayudar a ubicar un dispositivo faltante que tiene poca batería o que puede haber sido apagado por un ladrón». La red de Find my incluso podrá ubicar el dispositivo si fue borrado. Para ayudar a que nadie sea engañado al comprar un equipo, la pantalla de bienvenida mostrará que el equipo está bloqueado, ubicable, y sigue siendo de propiedad de otra persona. Find My también dará soporte a los AirPods, para tener una ubicación aproximada si no podemos encontrarlos.

Técnicamente no es posible formatear un iPhone sin clave (lo que reduce su atractivo de reventa si fue robado), pero la función apunta probablemente al caso en que por alguna razón haya sido posible (una clave fácil de averiguar, por ejemplo). Todas estas funciones, no obstante, se pueden desactivar en la configuración de Buscar mi.