(22 de septiembre del 2021. El Venezolano).- 89% de los laboratorios en Venezuela se encuentran inoperativos, denunció la presidente de la Federación de Colegios de Bioanalistas, Judith León, en el programa A Tiempo de Unión Radio.

En la entrevista, León señaló que las personas deben acudir a varios laboratorios en Venezuela para poder cumplir con todos los exámenes necesarios.

“Cuando usted acude a un laboratorio del sistema de salud, usted no tiene respuesta a las necesidades que requiere para conocer su estado de salud ya sea para el covid-19 o cualquier otra enfermedad. Esto significa que si usted va a cualquier centro de salud, solo 5% de los laboratorios del país puede conseguir que se le hagan todos los exámenes. Es decir, usted debe visitar 10 laboratorios para poder ser ingresado. No están las condiciones dadas para poder evaluar a los pacientes en el proceso de la enfermedad”, explicó.

En el caso de los laboratorios privados, León señaló que el servicio depende de los reactivos que estén disponibles en el mercado y de los altos costos de los insumos. “Es por eso que uno llama la atención de por qué debe funcionar el sistema público de salud en Venezuela”, denunció.

Durante su intervención destacó también que el gremio de bioanalistas ha sido muy responsable al visibilizar la situación del sector tanto público como privado. “Para nosotros es de gran importancia cómo funciona el sistema público nacional porque es un derecho constitucional”, aseveró.

Destacó Asimismo que más de 70% de los bionalistas de las instituciones públicas se han ido, han emigrado o han renunciado por las condiciones laborales.

“No solo porque no tienen los insumos sino también por las condiciones del lugar: no hay aire acondicionado, no hay agua, hay filtraciones. No se han tomado las medidas necesarias para mejorarlas. Es un cierre técnico, no del gremio de los bioanalistas. Existen los bioanalistas, pero no hay puestos de trabajo atractivo”, concluyó.