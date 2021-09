(21 de septiembre del 2021. El Venezolano).- Estimados Presidente, Segundo Meléndez y Secretario General, Felipe Mujica, demás Miembros de la Dirección Nacional del MASPor medio de la presente les comunico la dolorosa determinación de poner fin a mi militancia de 50 años en el Movimiento Al Socialismo (MAS). Esta es sin dudas, una de las decisiones políticas más duras de mi vida. Me marcho con tristeza del Partido, para el que a los 16 años recogí las firmas en mi pueblo natal para su fundación, y desde ese momento fui su militante.

Me voy con el orgullo de haber sido su representante en los liceos, presidente del Centro de Estudiante de Derecho de la UCV, representante ante distintos organismos e instituciones: el Consejo Universitario, la FCU, el Consejo Nacional de Universidades (CNU), el Colegio de Abogados de Caracas, representante de los egresados en el Consejo de la Escuela de Derecho UCV. Fui Miembro de la Dirección Nacional Juvenil. Fui dirigente del Partido en los Estados Monagas y Miranda. Asistí a Congresos nacionales e internacionales.Es justo reconocer que a lo largo de este tiempo, tuve las interrupciones propias, para dedicarme a mis actividades personales y profesionales, pero fui consecuente con el Partido y nunca le fui desleal, ni abandoné la militancia que hoy con legítimo orgullo me llevo. Ni reniego de mi pasado, ni considero que el esfuerzo fue en vano.

En los últimos cuatro años me desempeñe como militante activo, Miembro de la Dirección política de Miranda, de la Dirección Nacional y del Comité Ejecutivo Nacional del Partido. Esta decisión que tomo hoy, muchos otros también la tomaron en el pasado, sus líderes fundamentales Teodoro Petkoff y Pompeyo Márquez, seguramente otros también las tomarán en el futuro próximo.Esta decisión no se toma de un día para otro, es producto de meses de reflexiones.Como quiera he aceptado una postulación como candidato a la Gobernación del Estado Miranda, por un partido político distinto, el Movimiento Republicano (MR), me veo en la imperiosa necesidad ética de tener que renunciar a esta noble organización a la que le dedique 50 años de mi existencia, para no incurrir en doble militancia.No lo hago con resquemores, sino al contrario con dolor, porque allí en el MAS tengo una casa en la que habitan mis amigos.

Éxitos mis queridos Camaradas y exprésenle a la militancia mis mejores afectos. Me voy con la conciencia tranquila. Pertenezco a una generación que ha luchado por unos ideales de rebeldía y de paz social; que no ha podido ver cumplido sus objetivos de justicia y de desarrollo del país, pero que seguimos luchando por esos ideales, por esos sueños.Desde este momento dejó de ser un militante menos del MAS y paso a ser un venezolano más, que seguirá luchando para hacer oír su voz en Venezuela.

Retomo mi independencia política de mis años juveniles, le dedicaré mi esfuerzo y mi experiencia a terminar tres libros inconclusos, a seguir dando conferencias, impulsando la Creación del Tribunal Penal Internacional de Las Américas y el Caribe (TPIAC), para dar mi contribución al futuro prometedor que la Venezuela del presente merece, y que la Venezuela por venir, tendrá.Seguiré buscando lo mejor para el Estado Miranda.La decisión aquí tomada no es personal, es meramente política.Adiós y buena suerte.

Mario ValdezC.C con copia al Consejo Nacional Electoral.