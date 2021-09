(21 de septiembre del 2021. El Venezolano).- Hugo “el Pollo” Carvajal, exjefe de Inteligencia de Hugo Chávez actualmente preso en España por presunto narcotráfico, aseguró que aportó información a la Fiscalía de la Corte Penal Internacional -CPI- para el informe preliminar sobre las violaciones a los derechos humanos cometidas en Venezuela.

“Desde que salí en libertad en Madrid, y durante mi clandestinidad, he enviado todo cuanto he podido a la Fiscalía de la Corte Penal Internacional. La información que aporté sirvió para concretar las denuncias previstas, lo que permitió que se adelantara el examen preliminar contra Venezuela”, manifestó.

Carvajal, quien enfrenta un proceso de extradición a Estados Unidos por tratar de “inundar” ese país de cocaína con el apoyo de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, publicó un comunicado en su cuenta de Twitter, controlada por su equipo de prensa.

Aseguró que también envió información a la Comisión de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas, que ayudó a que se generaran los informes en los que se señalan las violaciones cometidas en Venezuela.

Dijo que comenzó un proceso de colaboración con la justicia española esperando que parte de lo que tiene que informar sea provechoso. Agregó que el contenido debe mantenerse en secreto y afirmó que, por su parte, así será.

“Aunque estés convencido de que soy narcoterrorista, aún debo tener derechos humanos. Entre ellos tengo el derecho a tener garantías necesarias para una defensa y el derecho a que se me presuma inocente mientras no se pruebe mi culpabilidad. Aunque el segundo ya lo he perdido ante tu opinión no pienso renunciar al primero. Y eso motiva casi todas mis acciones. La búsqueda de tener derecho a una defensa real en un sistema acusatorio que me lo niega”, afirmó.

El exfuncionario chavista expresó que sus aportes fueron efectivos y subrayó que resultará imposible hacerlos si continúa encerrado injustamente. “Y, más aún, en una cárcel americana. Además de la obvia razón de no querer ser sometido a una injusticia, también tengo razones utilitarias y éticas para oponerme a la extradición y a la cárcel”, añadió.

Carvajal aseguró que está tranquilo de conciencia.

“Mi propósito en la vida, desde muchacho, ha sido servir a mi país como militar. Sé que esto es difícil de comprender para muchos, que se cansaron de decirme durante toda la vida que pensara en mí primero. Pero no soy así. Me formaron de otra forma. Para bien o para mal, este es el camino que escogí”, dijo.

Manifestó que salió de Venezuela asumiendo el riesgo de que ocurrieran las cosas que hasta ahora han pasado, y afirmó que su única intención es colaborar y ser útil al país.