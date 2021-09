(20 de septiembre del 2021. El Venezolano).- Otras 200.000 dosis del segundo componente de la Sputnik V llegaron a Venezuela este lunes 20 de septiembre.

La cuenta oficial en Twitter de la vacuna rusa asegura que este nuevo lote se encuentra en territorio nacional. La información se confirma horas después de que el embajador ruso en Caracas, Sergei Mélik-Bagdasárov, informó que de Moscú salía un avión de Conviasa con el producto biológico.

A diferencia de las dosis que llegaron el pasado lunes 6 de septiembre, en esta oportunidad sí se detalla la cantidad que enviaron al país, después de un retraso para la administración de las segundas dosis que comenzó el pasado mes de junio.

Información escasa

Oficialmente el régimen de Nicolás Maduro no ha ofrecido detalles del número de las dosis que han llegado desde septiembre.

La prioridad para colocar estas dosis está en los adultos mayores que recibieron la primera inyección antes del 4 de junio pasado.

“Nos dijeron que por aquí era muy peligroso y que lo mejor es que nos fuéramos porque no iban a poner la vacuna. Nos fuimos y regresamos a las 2 am, seguimos haciendo la cola y en la mañana hicieron otra lista y dijeron que viniéramos el sábado. Me fui otra vez, pero volví y efectivamente sí estaban vacunando. Pasé de ser la número dos a ser la número 100 por la desorganización. Unos te dicen que sí y otros que no”, dijo Daniela Nieto la semana pasada sobre la aplicación de la segunda dosis en el Alba Caracas.

Su testimonio lo ofreció el jueves 16 de septiembre, el mismo día que un grupo de adultos mayores protestó en la avenida México por la falta de información y el retraso para que les colocaran el segundo componente y tener la pauta completa.

Con información de Efecto Cocuyo