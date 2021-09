(19 de septiembre del 2021. El Venezolano).- Wilmer Azuaje, diputado a la Asamblea Nacional electa en el año 2015, pidió entrar a Venezuela para darle el último adiós a su hijo mayor, Wilmer Michael Azuaje, quien falleció este sábado.

«Que dolor tan grande, pero muy grande. Solo yo sé lo que siento. No poder estar contigo hijo de mi alma, hijo de mi vida, hijo bendecido. ¿Por qué te me adelantaste? Hace tres días cumpliste años y no pude estar a tu lado. Hoy pido que me dejen entrar al país para despedirte, por favor. Quiero despedirme de ti hijo mío, que impotencia, sé que ya estás con Dios, solo quiero entrar a Venezuela a despedir a mi hijo mayor», solicitó Azuaje en la leyenda de una foto publicada en la red social Instagram.

«¡Quiero entrar a Venezuela!», suplicó el opositor exiliado en República Dominicana.

Wilmer Michael Azuaje falleció electrocutado este sábado.

El joven de 24 años sufrió una descarga eléctrica de un poste en la entrada de Boconoíto, Portuguesa, en la autopista José Antonio Páez.

Así lo informó el periodista Julio César Segovia Bastidas en su cuenta de Twitter.

Por su parte, Primero Justicia, partido del dirigente político, expresó su sentido pésame por la muerte de Wilmer Michael y se sumó al luto de la familia.

«Desde la Dirección Nacional de nuestro partido queremos extender nuestras más profundas condolencias a nuestro dirigente y líder de Barinas, Wilmer Azuaje por el sensible fallecimiento de su hijo Wilmer Michael. Hacemos extensible nuestras condolencias a sus familiares y amigos», tuitearon.