(19 de septiembre del 2021. El Venezolano).- De todas las enfermedades, manías y aberraciones mentales que aquejan al mísero inframundo narcochavista, la más utilizada es la mitomanía, cuyo guionista principal es el sicópata resentido mayor, quien en su peligrosa demencia es capaz de todo para manipular a los débiles, de escasa fortaleza, moralidad y amor por Venezuela.. Consiguió esta mafia de crimen internacional organizado en este desquiciado, a la pieza que comanda las estrategias más abyectas y pervertidas para mantener al país en un eterno desasosiego, tanto es su odio por los venezolanos que se ocupa 24/7 en idear y materializar sufrimiento para todos, en ese y otros objetivos más de fondo trabaja sin pausa este perturbado.

Esos voceros de la narcotiranía venezolana disfrutan en extremo esos anuncios, para ellos es un placer crear patrañas y lanzarlas sin recato al ya saturado ruedo de los padecimientos de nuestro país. Reyes de la estafa. Ya tiene mucha experiencia en su rol como agente del fraude desde sus tiempos como presidente del Consejo Nacional Electoral – CNE, cuando inició sus trampas con Smartmatic.

Ver a este maniático Jorge Rodríguez anunciar que la dictadura decidió incorporar al extranjero, socio y testaferro de Maduro, Alex Saab, como representante de la mesa de diálogo en México, ya que es un diplomático en representación de la narcotiranía, es una evidencia más que a esos malandros no les queda ni un ápice de vergüenza ni pudor y son capaces de cualquier barbaridad.

No nos puede quedar la menor duda de que es una organización criminal internacional dirigida por los narcos del régimen cubano, ya que esa práctica la implementaron en las negociación del conflicto interno colombiano entre la FARC y el gobierno, en donde uno de los terroristas de la guerrilla estaba preso en los EE.UU, lo propusieron como integrante de la mesa de negociaciones en Cuba estrategia que no lograron realizar.



Así será el culillo de Maduro que a lo largo de casi 22 años no se había visto una defensa con tanta vehemencia en la que hasta cometieron el exabrupto de darle la nacionalidad venezolana y a su vez lo nombraron diplomático, violando descaradamente el estamento jurídico venezolano, han hecho actos públicos regalandole bolsas de comida a la gente para que firmaran por la liberación, el gran poder mediático de los medios públicos están al servicio las 24 horas para lavarle la cara al gran hampón socio de Maduro.

Ahora lo que a mi me sigue sorprendiendo es que el estamento militar venezolano siga adormecido y de rodillas ante semejante inmoralidad y que no se vea un patriota nacionalista en ninguno de los componentes militares izar la bandera de la dignidad.

Recordemos que Nicolás Maduro es colombiano y Alex Saab también, allí no es que se está solidarizando por ser paisano, es simplemente por los miles de millones de dólares que le tiene guardados, según la justicia norteamericana. Llama la atención tanta protección a este individuo pues normalmente se deslindan del personaje alegando que no tiene nada que ver con ellos, como lo hizo por cierto en estos días el descarado y mentiroso Diosdado Cabello Rondón cuando dijo que “el pollo” Carvajal no era de sus allegados.

Con todo ese panorama tan oscuro y tantos otros hechos que no vale la pena enumerar, veo como algunos sectores de la “oposición” al callar ante este disparate afirman que se sienten orgullosos y muy felices de participar en la farsa del 21 de noviembre para darle legitimidad a Maduro y sus instituciones ante la comunidad internacional. Lo insólito es que le hacen ver al común del pueblo que el proceso es transparente y todavía hay pendejos quienes los creen.

Nada de estas situaciones que se les han presentado en las últimas semanas y los tiene más que enredados los va a salvar, las extradiciones a los Estados Unidos de “el pollo” Carvajal y de Alex Saab son hechos que van dar información, que va a corroborar y a sustanciar todas las argumentaciones contenidas en distintas instancias penales dentro de los Estados Unidos y que confirmarán lo que está ya avanzando en la corte penal Internacional.

En las últimas horas, luego de haber lanzado esa perla de la incorporación de Alex Saab a las negociaciones, vimos a un Jorge Rodríguez un poco más preocupado, amenazando cómo de costumbre, con darle una patada a la mesa y acusando de violación de acuerdos a la delegación de Guaidó. No se resigna a que esta vez su treta está fallando, los tratamientos del psiquiatra, la hipnosis y estupidización de las masas va perdiendo efectividad.

Esto me regocija y desde la cárcel del exilio hago votos por la reflexión y el retorno a la simple lógica qué nos debe alejar del populismo y la manipulación en la que estos degenerados han sumido al pueblo y a la dirigencia política.

No me canso, no declino, sigo batallando con lo único que me queda LA PLUMA Y LA PALABRA

José Gregorio “El Gato” Briceño Torrealba

