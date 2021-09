(19 de septiembre del 2021. El Venezolano).- Amanecí hoy pensando en el Olimpo (Léase) la ONU, la OEA y LA CPI (corte penal internacional). Pura reuniones son buenos, pero que no solucionan nada. En vista de la INOPERANCIA, Hoy se requiere de diálogos de un mismo país y cambian la sede, para hacer creer que es una decisión internacional, hoy México, a conveniencia, con personajes de leyenda, como por ejemplo Nerón con sus movimientos feminoides, (Jorge Rodríguez) Alejandro Magno, (Ramos Allup) Atila (Freddy Guevara) por donde pasa no crece más la hierba, Mehamed II, (Carlos Vechio) y Dilinger. (Juan Guaido) queriendo integrar a Al Capone (Alex Saab.) La mujer Maravilla (Delcy Rodríguez) conformando los factores de Poder y que representando a los venezolanos, creo que se equivocaron ni a mí, ni a mi Familia, ni a ningún venezolano representan ellos, de allí que alguna decisión a la que llegue ese 4G, la que es pura bulla y tácticas dilatadoras por conveniencia para el régimen dictatorial. Serán para sus acólitos, muy pocos por cierto, no tiene asidero ninguno. Por lo menos han servido para que los venezolanos se convenzan de que las Fuerzas Armadas (un 10%) fueron arrastrados a fuerza de billetes, sin importar de donde salía el dinero y se sumaron al derroche, (El que esté libre de pecados que tire la primera piedra) que por supuesto no es la mayoría pero no en la toma de decisiones, los militares que están claros con eso y que sabemos que esa era una de las estrategias de los comunistas –Socialistas, de acuerdo a la Cartilla de Mussolini y Fidel Castro. (QUE PUBLICARE DESPUES) lo que si es cierto es que se requiere reciban unas clases de castellano. Para aprender a conjugar el verbo ir, sobre todo lo individual y plural, no es, Vayan, es vamos y es muy fácil, deben ir a la iglesia con la mano izquierda, tocarse el testículo derecho para con la derecha persignarse y rezar un padre nuestro para que le de fortaleza y los, co……..raje. Para que liberen los 160 militares presos en las cárceles del régimen y para asistir y afrentar al enemigo, hasta salir del poco de lastras socialistas que no es otra cosa que ladrones, criminales y bandoleros y despierte a los de la clase baja que se tildan de Chavistas por una caja de CLAP, que Dios nos coja confesados.