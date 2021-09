(18 de septiembre del 2021. El Venezolano).- En la Isla de Margarita la invasión islámica es una realidad. En la principal avenida de Porlamar, la llamada 4 de mayo, veras vallas que rezan: “EL ISLAM ES PAZ” Una manera sutil para indicar que estas entrando a un territorio ocupado por los invasores islámicos. Los islamistas están muy activos en la Isla de Margarita, abrieron colegios, construyeron mezquita, tienen sus centros de reuniones en los municipios más importantes, convirtiéndose gracias a las actividades financieras ilícitas, como el lavado de dinero en el brazo poderoso de la economía local y nacional. La tragedia ocurrida en Europa y Argentina se podrá repetir en Margarita. El riesgo es inminente. En el centro de la capital comercial de la Isla, Porlamar, específicamente en la calle Maneiro, cercano a los dos famosos bulevares Gómez y Guevara, están ubicados locales que fungen como depósitos de mercancía, pero en realidad estos son escondrijos en donde pernoctan inmigrantes indocumentados del medio oriente. Se puede observar al inicio de la jornada matutina alrededor de las 5:00 a.m. en adelante, el arribo de capos de la mafia siria en camionetas tipo pickup. Estos se encargan del manejo logístico, traslado y atención de las hordas de inmigrantes ilegales recién llegados a la Isla. Es muy duro observar el inicio a la jornada laboral. Los miembros de la mafia abren los locales y allí se pueden ver decenas de árabes durmiendo sobre cajas de cartón, los mafiosos despiertan y movilizan a los inmigrantes hacia los distintos comercios ubicados en la zona. Así transcurren el día trabajando ilegalmente. En horas de la noche los retornan para que duerman en dichos depósitos. Esta rutina se repite a lo largo de meses, mientras las mafias regularizan sus situaciones y les proveen de documentación que finalmente los legaliza. Las mafias del SAIME u oficina de identificación del Estado, juega un papel primordial. Las coimas pueden ser muy importantes se habla cientos de miles de dólares. Los árabes principalmente sirios no hablan español, no hacen vida social y de pronto en unos meses aparecen con carros, negocios, mucho dinero y con sus papeles en regla, pero sin hablar español aún. ¿Quién ha dicho que el crimen organizado no da beneficios económicos? ¿Cómo entran estos indocumentados al país? ¿Quienes integran la red de tráfico de personas? ¿Cuáles actividades criminales realizan estos inmigrantes? Se trata de mercenarios islámicos camuflados de trabajadores ilegales? Preguntas sin respuestas, ni autoridades que tomen cartas en el asunto, al final Venezuela es un Estado fallido que anda al garete y nadie rinde cuentas. EXTRA: Otro grupo de origen turco apareció en Nueva Esparta. Se llama SADAKATASI el representante se llama: Haci Altun.

Iniciarán centros culturales, escuelas y obras “sociales” en cárceles y barrios marginales de la Isla. Invasión silenciosa?

