(17 de septiembre del 2021. El Venezolano).- Pareciera que en varios países de la latino américa la situación socio política tiende a hacerse cada día más oscura y en algunos de entre ellos no solo oscura, sino también tenebrosa. La situación de Venezuela, no se si existe un nivel superior de degradación con respecto a lo que ocurre en ese país, situación catalogada como de calamidad universal por sus consecuencias socio políticas sobre innumerables naciones.

El Perú, si esa nación la cual Simón Bolívar en 1824 consolidó la independencia con las victorias en las batallas de Junín y Ayacucho, y que casualmente hoy hace exactamente 200 años liberó a Lima y conmemorando con esa fecha la liberación peruana del dominio de la corona española el 28 de julio pasado, el maestro de escuela primaria Pedro Castillo, fue investido como presidente constitucional peruano.

En una nota hecha pública un par de días antes por este servidor, me permitia alertar del peligro real y verdadero de que ese país andino caiga en las garras de la central narco financiera, (Socialismo siglo XXI) así como le sucedió a la tierra que vio nacer a Bolívar, al mostrar las caracteristicas politicas de los principales colaboradores de ese maestro de escuela primaria, quien por lo visto no hace honra de esa hermosa profesión. Si, para desgracia del pueblo peruano la mayoría, algunos de ellos probablemente en sus almas y espíritus aún lo son, otros muchos lo fueron mostrando con orgullo ese oscuro pasado de guerrilleros y terroristas. Eso es lo que tenemos actualmente en el Perú, pocos días después de haber finalizado ese cerrado proceso electoral.

Y entonces señores ¿y la hermana república de Colombia ? Ah Colombia, gobernada por las oligarquías tradicionales con criterio social. Creo de gran interés subir a esta nota la introducción que hacen en su obra titulada “ Oligarquía, poder político y narcotráfico en Colombia: los casos de Medellín, Santa Marta y Muzo “ dos investigadores sociales colombianos, los profesores Juan David Velasco de la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá y Gustavo Duncan Felipe Lopera de la Escuela de Administración, Finanzas e Instituto Tecnológico de Medellín, EAFIT.

“ El siguiente artículo introduce el concepto “dilución” para demostrar que el surgimiento del narcotráfico y el avance territorial del paramilitarismo en Colombia no su resquebrajamiento total o una suplantación completa de las oligarquías tradicionales. Más bien, ocurrieron tres trayectorias diferentes: la primera se presentó en las grandes ciudades, donde el capital de la droga y el conflicto armado no afectaron la riqueza relativa de los oligarcas tradicionales. La segunda, en las ciudades intermedias, donde hubo una acomodación estratégica a las nuevas circunstancias, de modo que no hubo suplantación del poder ejercido por los oligarcas tradicionales. Y la tercera, en las áreas periféricas con riqueza mineral (como los territorios esmeralderos), donde no existían previamente oligarquías, y por ende, narcotraficantes y jefes paramilitares pudieron transformarse en oligarcas gracias a su vinculación al crimen y al ejercicio de la violencia privada”. (1)

Ahora con una oligarquía que ha siempre manejado Colombia hacia el progreso, si probablemente no el esperado, país este en guerra interna desde hace más de cincuenta años, se presentan ahora unas elecciones presidenciales, las del 22 de mayo del año próximo, cuando por primera vez en las encuestas, práctica electoral posterior a los periodos en los cuales la oligarquia simplemente escogía y decidia en esos dos grandes partidos del sistema político neogranadino, los liberales y los conservadores quienes serían los candidatos.

Ahora hay hoy un personaje que no pertenece por el Ius sanguinis a estas oligarquías gobernadoras de Colombia, digamos desde siempre.

Este personaje está en los primeros puestos de esas prácticas de orientación electoral llamadas sondeos o encuestas, la verdad es que poco importa el nombre, pero siempre punteando un ex guerrillero confeso, si señores, es el Dr. Gustavo Petro Urrego.

Petro quien a sus 17 años, entró al M-19 como aprendiz de guerrillero. Allí tuvo los alias de comandante Andrés y el de Aureliano, en honor a Aureliano Buendía, el personaje de García Márquez en Cien años de soledad, a quien Petro siempre ha admirado.

El hoy precandidato, quien niega haber participado en el ataque criminal al Palacio de Justicia de Bogotá, aun cuando ciertos testigos han afirmado lo contrario, participó en el proceso de paz y en la desmovilización del M-19 firmada el 9 de marzo de 1990 durante la administración del presidente Virgilio Barco.

Gustavo Petro, el actual senador pagó dos años de prisión por porte de arma ilegal cuando aún pertenecía al movimiento guerrillero M 19. Con mucha habilidad sus abogados lograron que la fiscalía no pudiese convencer al juez de la causa de su participación en otros hechos delictivos y así solo fue condenado a la pena antes mencionada.

Y este ex guerrillero, pero también muy brillante estudiante desde sus estudios de primaria lo cual demostró obteniendo uno de los puntajes del Icfes más altos del país de ese año. Posteriormente y con estos antecedentes fue becado y estudió economía en la Universidad Externado de Bogotá. Petro además de este título de economista tiene estudios de postgrado en la especialidad de administración pública.

No obstante la brillantez intelectual y formación profesional de Gustavo Petro, las cuales son muy diferentes a las que el presidente del Perú nos ha enseñado, ambos tienen varios aspectos en común, las veleidades socialistas del siglo XXI, las cuales comparten.

Esta concepción de la economía y de las libertades, convierte al ex alcalde mayor de Bogotá en un peligro no solo para Colombia, como también para muchos países vecinos y para algo fundamental como es la seguridad del continente americano. Probablemente Colombia es el país estratégicamente más importante de nuestra geografía continental.

Ahora apreciados lectores los invito a ver qué le dijo este inteligente colombiano de 61 años de edad a un periodista que le entrevistaba.

“Pero no es por deporte, es por vocación”, me dijo el 6 de abril durante un almuerzo, minutos antes de llegar a Ciénaga de Oro, el pueblo ganadero donde nació el 19 de abril de 1960. “Hemos tenido un país donde nada se ha podido cambiar en dos siglos; y a mí me dan ganas de cambiarlo. Ser el primero que lo cambie”. Le decía Gustavo Petro a Sinar Alvarado en la entrevista que el New York Times publicó el 23 de mayo del 2018 con la firma de Sinar Alvarado, veterano periodista colombiano.

“Entonces pude ver el mundo teórico, el del marxismo que leía en los libros, en su aplicación real y no apartado de la sociedad”. Sostiene hoy el dirigente del partido político Colombia Humana. Justo ahí, en el trecho que divide las políticas ideales y su aplicación práctica, están algunas fallas que le critican al candidato”, sostiene la redacción del New York Times después de haberle realizado la entrevista.

Pero Gustavo Petro después de leer los libros inspirados en Marx los cuales enseñaban a los jóvenes de ese momento ideas y concepciones distintas de sociedades de la cual él vivía y ante lo que él consideraba injusto, decidió tratar de subvertir ese orden establecido por las vías de las armas, lo que aun sin desearlo conlleva muerte y destrucción. Uno de esos ejemplos fue el ataque al Palacio de Justicia por, en ese momento, su grupo político alzado en armas el M 19. Ese asalto al corazón de Colombia dejó un saldo de 101 muertos y entre ellos 11 magistrados.

¿ Gustavo Petro participó o no participó de ese masivo crimen ? los cuerpos de seguridad creen que sí pero la verdad judicial dijo que no, por lo tanto fue absuelto.

Es también interesante mencionar en este primer comentario sobre el candidato que aparece en primer lugar en las simpatías para las próximas elecciones presidenciales de nuestro vecino, que pareciera que ha mantenido estrechas relaciones personales y políticas con personajes colombianos que han sido públicamente sostenedores de las políticas de Chavez y de Maduro en Venezuela, políticas muchas de estas consideradas por los organismos internacionales de derechos humanos como crímenes de lesa humanidad.

Además de la senadora Piedad Cordoba, la señora del turbante, el portal armandoinfo.com menciona a su concuñado el Ingeniero Carlos Gutierrez Robayo, quien aparece como socio del inefable Alex Saab en una empresa petrolera llamada Trenaco Oil company, la cual según personas que trabajan en PDVSA es utilizada por el gobierno de Maduro para evadir las sanciones impuestas al gobierno dictatorial por la comunidad Internacional. El Dr Gutierrez Robayo aparece en una investigación de las autoridades suizas y americanas por sus vínculos, no hasta ahora aclarados con la sociedad de Alex Saab en Suiza. ¿Coincidencia? Es posible que sea solo coincidencia. ¿Pero no deja de ser curioso verdad?

Su nombre también aparece en el caso de la finca del ex embajador de Colombia en Uruguay, Fernando Sanclemente, en donde las autoridades uruguayas encontraron un laboratorio de cocaína. También fue mencionado en los Panama Papers, donde aparece mencionado en varios casos por negocios no claros con el Sr Alex Saab.¿Curioso verdad?

Concluyo esta nota con una controversia entre personajes y periodistas de la política colombiana realizada en los estudios de la emisora Radio Blu, emisora perteneciente a la cadena de radio y televisión Caracol de Colombia, donde los panelistas debatieron acerca de la afirmación que hiciera Gustavo Petro al diario El Tiempo: declaró sin tartamudear que él no es de izquierda y entonces ¿cuál es su orientación ideológica? Petro sin inmutarse afirmó no ser un candidato de izquierda sino más bien “un demócrata radical”.

“De esta manera se abrió el debate, en el que los panelistas de BLU Radio recordaron la similitud con lo que en su momento aseguró el ya fallecido Hugo Chávez, cuando negó su ideología política en una entrevista como presidente electo de Venezuela.

Aurelio Suárez, uno de los panelistas, se reconoció a sí mismo como una persona de izquierda democrática y se mostró desconcertado con Gustavo Petro al desconocer su ideología política.

“No hay que negar ser de izquierda, ¡yo soy de izquierda! Lo cual no impide que usted pueda construir con otras fuerzas o con otras personas con otros partidos políticos (…) Petro tiene una ambigüedad dos vestidos en el closet y se cambia cuando le conviene y así hace durante mucho tiempo”, sentenció Suárez.

En concepto del exsecretario de Seguridad de Bogotá, Daniel Mejía, Petro es un personaje de izquierda radical y extremista.

“Petro hace un gran daño y se están juntando las ‘veletas’ que se contradicen políticamente en la extrema izquierda. Es una posición llena de mentiras, con unas posiciones que uno no sabe con qué van a salir cada día”.

Las elecciones de la hermana república de Colombia serán el 22 de mayo del año 2021.

En Colombia viven un poco menos de 2 millones de venezolanos. Si en Colombia no es oscura la situación me parece que tampoco es muy clara. Al menos para los amantes de las libertades.

Raúl Ochoa Cuenca, el Anfi del Mar el 16 de septiembre del 2021.

