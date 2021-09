(14 de septiembre del 2021. El Venezolano).- Elliott Abrams, exrepresentante especial para Venezuela de la Casa Blanca, afirmó que el excandidato presidencial Henrique Capriles Radonski es el responsable de que se haya roto la unión en la oposición venezolana desde 2020, año en el que el liderazgo de Juan Guaidó se vio comprometido por no haber alcanzado la salida de Nicolás Maduro del poder.

“Cuando tomé la posición de representante especial en enero de 2019 todos decían que la oposición venezolana estaría desunida, peleándose entre sí, que era cuestión de dos semanas. No fue verdad, se mantuvieron hasta la mitad del 2020 completamente unidos hasta que Capriles decidió romper esa unión”, manifestó.

El exfuncionario, durante una entrevista con El Venezolano TV, afirmó que Capriles cometió un error al debilitar a la oposición. Sin embargo, subrayó que Gerardo Blyde es el representante real de Guaidó en la negociación entre la Plataforma Unitaria y el gobierno de Maduro en Ciudad de México.

“Eso puso el viejo liderazgo de nuevo y creo que fue una derrota para (Josep) Borrell y para Capriles”, aseguró.

Pollo Carvajal y Alex Saab: “Saben mucho”

El exrepresentante para Venezuela afirmó que tanto Hugo “el Pollo” Carvajal (exjefe de Inteligencia detenido en España) y Alex Saab (presunto testaferro de Maduro preso en Cabo Verde) pueden aportar información importante a la justicia estadounidense.

“Los dos saben mucho sobre las finanzas del régimen y, sobre todo, de Maduro y su familia. Ellos saben sobre los acuerdos con Turquía, sobre el oro, sobre Irán; yo pienso que Maduro ha tenido suficiente tiempo para mover cuentas bancarias, pero sí creo que nos dirán bastante”, manifestó.

Abrams dijo que, de no ser así, no habría motivos para que Maduro intente impedir la extradición de Saab a Estados Unidos, que lo reclama por el presunto blanqueo de capitales y otros delitos relacionados.

“No creo que ellos podrían decir ‘ve a este banco y allí encontrarás esta cuenta’, pero si alguien hubiera violado las sanciones de Estados Unidos hace un año, seguiría siendo un crimen. Entonces, si sabemos qué pasó el año pasado o el antepasado podremos acusar a personas, que podrían ser tratadas criminalmente por esa actividad y sabremos más sobre adónde fue el oro en el medio oriente”, expuso.

“EE UU debe dar completo apoyo”

Abrams manifestó que el gobierno de Joe Biden debería estar dispuesto a dar completo apoyo a la oposición venezolana que negocia con el gobierno venezolano en México.

“Si tomamos en cuenta los últimos meses, cada lado tuvo que buscar otro país que lo acompañara. Maduro tiene a los rusos, pero la oposición, las fuerzas democráticas, querían a Estados Unidos, pero Estados Unidos no lo iba a hacer. Esa es la información que yo tengo. He escuchado el argumento de que no quieren convertir esto en una confrontación de guerra fría entre Estados Unidos y Rusia y eso es un error. Si los rusos están dispuestos a sentarse con Maduro, Estados Unidos debería estar dispuesto a dar completo apoyo a la oposición venezolana”, enfatizó.

Señaló que Países Bajos es un gran partidario de la democracia, pero hubiera preferido que Estados Unidos estuviese presente en la negociación.

“Respetábamos a Guaidó como presidente interino y nosotros hicimos un plan de transición que planteaba un gobierno de coalición, amnistía, una representación de los militares en ese gobierno de coalición. Creo que nunca hubo un cambio de visión, el problema fundamental es que Venezuela tiene a Rusia, China, Cuba, Irán y Turquía protegiendo y ayudando a Maduro y esa es una gran diferencia”, dijo.