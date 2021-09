(13 de septiembre del 2021. El Venezolano).- Muere a los 86 años Abimael Guzmán, fundador de Sendero Luminoso, quien adoptó el alias de Presidente Gonzalo falleció ayer sábado 11 de septiembre en la prisión militar naval de Lima.

Abimael Guzman Reinoso murió un día antes de cumplirse el 29 aniversario de su captura en la cárcel de máxima seguridad de la Base Naval del Callao. El fundador y jefe histórico de la guerrilla maoísta peruana, Sendero Luminoso, (a) Presidente Gonzalo, cumplía cadena perpetua impuesta desde 1992 por terrorismo. Los crimines cometidos por este cruel movimiento fueron hechos publicos por la Comisión de la Verdad y Reconciliación la cual fue encargada de elaborar un informe sobre la epoca del terrorismo vivido en el Perú durante el periodo desde el 1980 hasta el año 2000.

Esta comisión interinstitucional fue presidida por el Rector de la Pontificia Universidad Católica del Perú, Dr Salomon Lerner Febres, la cual determinó que Guzman junto con Sendero Luminoso y el Movimiento Revolucionario Túpac Amaru, fueron responsables de la muerte de 69 mil peruanos, así como responsable de la violencia que sacudió al país durante esas dos décadas.

Fue el gobierno del presidente Alberto Fujimori quien arrestó a ese pluri asesino y muy posiblemente gracias a un policía llamado Vladimir Montesinos, quien también y coincidencialmente cumple condena en el mismo penal militar donde estaba recluido Abimael Guzman. Pero la historia de Vladimir Montesinos, la mano derecha de Alberto Fujimori durante esos convulsionados, pero también marcados por el progreso económico, la veremos en otro momento, la cual forma parte de esos años los cuales la historia con su tiempo y con paciencia la desenmaraña día a día.

Guzman fundó esa organización terrorista en el año 1969, cuyo nombre oficial era Partido Comunista del Perú-Sendero Luminoso (PCP-SL), fue, porque así se puede considerar hoy una organización terrorista y genocida de tendencia marxista y maoísta originada en las profundas selvas peruanas. Desde finales de la década de los 70, esta barbarie estuvo muy activa en Perú, hasta el momento de la captura de su líder, Abimael Guzmán Reynoso el 10 de septiembre del año 1992, en una casa que aparentemente era una inofensiva academia de danzas.

“ Por cosas raras que tiene la vida, Abimael Guzmán, el mayor genocida intelectual de Latinoamérica, murió este 11 de septiembre, el mismo día de los ataques a la Torres Gemelas de Nueva York. Cosa rara, el líder del grupo terrorista Sendero Luminoso expiró en vísperas del 29 aniversario de su captura. Y cosa rara, este octogenario fallece justamente cuando el Movadef ha logrado importantes cuotas subterráneas de poder en Perú, no merced a las armas sino al voto –efectivo, en blanco o en abstención– de poco más de mitad de muy desconcertados (uso ese término para no ser peyorativo, como se lo merecen) electores peruanos “. Esta es la opinión del columnista Aldo Maritagui del diario español Libertad Digital.com en su edición de hoy 12 de septiembre la cual he transcrito totalmente.

El Movimiento por la Amnistía y los Derechos Fundamentales fundado el 2009, Movadef por sus iniciales, es el brazo político de Sendero Luminoso, y su objetivo desde entonces ha sido luchar por la amnistía de la cúpula senderista que cumple cadena perpetua. Este año se plegaron al pedido izquierdista de una nueva constitución oferta electoral del presidente del Perú Pedro Castillo sin esconder el apoyo electoral brindado durante la última campaña electoral a Pedro Castillo. Veremos cuál decisión tomará Pedro Castillo en relación a esta ya antigua solicitud del Movadef y como cancelara la deuda electoral.

Es importante señalar la activa participación de muchos dirigentes del nuevo gobierno, presidido por ese maestro de escuela de los tres primeros grados de primaria, llamado Pedro Castillo, en hechos contrarios a la convivencia democrática quienes públicamente se declaran militantes de este movimiento, hijo legítimo de Sendero Luminoso.

Así podemos citar el nombre del actual primer ministro Guido Bellido quien es ingeniero electrónico egresado de la Universidad del Cusco. En la publicación compartida por Bellido se señala una cita del escritor y filósofo José Carlos Mariátegui: “Si la revolución exige violencia, autoridad, disciplina, estoy por la violencia, por la autoridad, por la disciplina, las acepto en bloque con todos sus horrores, sin reservas cobardes”. Esto fue comentado por Guzmán señalando, entre otras cosas, que “en síntesis, Mariátegui era a carta cabal un

marxista-leninista”. Facebook del 27 de julio del 2019 página de Guido Bellido.

Pero pareciera que sus fotografías y su simpatías por Facebook a los demócratas quienes responsablemente están advirtiendo a la sociedad peruana el peligro que representa este ingeniero para las libertades, así como para el continuo desarrollo económico del Perú, se las está poniendo fácil.

En días pasados en un programa de discusión política en el canal limeño “Televisión Latina” se mostró una fotografía bastante elocuente de las simpatías comunistas totalitarias del flamante primer ministro peruano, la cual lo retrae en pose con una imagen a sus espaldas de las conocidas “escuelas populares”. Esta fotografía subida por el mismo en su página de facebook se explica por sí sola. Si, es Bellido en aparente trance hipnotizado por un cuadro de las escuelas de adoctrinamiento de la guerrilla con la foto de Abimael y todos luciendo el clásico rojo rojito.

Veamos ahora la “ performance “ del canciller por 21 días, quien se vio obligado a renunciar ante las presiones ejercidas por los altos mandos de la Marina de Guerra peruana, al hacerce publica una declaracion suya donde acusaba a este componente de las fuerzas armadas de su pais y a la CIA de haber generado el terrorismo en la patria de Las Heroinas Toledo. El sociólogo Hector Bejar quien goza de buena salud a sus 85 años de edad, reconoce muy altivamente que fue guerrillero, que en el 1962 recibió instrucción guerrillera en Cuba, en donde conoció al Che Guevara, hecho este que aún esgrime con gran orgullo.

Su formación como combatiente estuvo a cargo de Manuel Piñeiro, apodado comandante Barbarroja.​ De regreso en el Perú participó con Luis de la Puente Uceda en el Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR). Fundó el Ejército de Liberación Nacional (ELN) junto al poeta Javier Heraud, que era parte del movimiento de liberación latinoamericano de los años sesenta. En 1964 organizó la guerrilla “Javier Heraud” en Bolivia, bajo el nombre “Calixto”.

Posteriormente, retornó a La Habana en donde preparó la estrategia del ELN para el Perú.

Ahora echemos un vistazo al actual ministro del trabajo de la república del Perú. Béjar es un bello ejemplo de formación democrática y de respeto por los derechos del prójimo.

La Fiscalía investiga a Iber Maraví, el ministro del trabajo y empleo, quien este lunes ha puesto su cargo a disposición de Castillo, al ser denunciado por su relación con Sendero Luminoso y Conare-Sutep, la facción radical del magisterio peruano relacionada con el Movimiento por la Amnistía y Derechos Fundamentales, el Movadef, brazo político de los terroristas de Sendero Luminoso. Obviamente el presidente Castillo no le aceptó la renuncia. Un viejo dicho coloquial latinoamericano reza que “ entre bomberos no se pisan la manguera”.

Una investigación policial desvelada por diario El Comercio de Lima, sitúa al ministro Iber Maraví en al menos tres atentados terroristas cometidos entre 1980 y 1981 y en los que también aparecen los terroristas Edith Lagos y Arturo Morote: el saboteo de una torre de Electroperú, dos atentados con dinamita contra hoteles en Ayacucho y el asalto a una oficina de cobro de agua potable en el que un guardia recibió cuatro balazos y resultó gravemente herido. Hechos estos que de comprobarse podrían poner al gobierno de Pedro Castillo en una situación muy difícil.

Igualmente están bajo investigación el diputado Guillermo Bermejo, importante lider del partido, quien enfrenta un juicio acusado de pertenecer a Sendero Luminoso y a otros grupos criminales dedicados al narcotráfico, a la trata de personas y a la extorsión.

Por último pasemos revista a otro peso pesado de este gobierno, el cual su símbolo es un lápiz . Se trata del ex gobernador de la región de Junin Vladimir Cerron, fundador del partido Perú Libre. Vladimir Cerron es el jefe absoluto del partido de gobierno y mentor de Castillo. Cerron se encuentra hoy en libertad condicional, ya que fue encontrado culpable de actos de corrupción. Cerron se graduó de médico en la Universidad de Camagüey, Cuba. Se tiene información no confirmada que Cerron es un agente externo del gobierno y del partido comunista cubano en el Perú.

El Perú, este hermano país ha acogido más 750.000 venezolanos, quienes han huido de la patria de Bolívar no por placer, lo han hecho, siempre es bueno recordarlo, debido al hambre como consecuencia de los esquemas políticos y sociales de un grupo de delincuentes quienes mantienen todo un país bajo secuestro. Espero muy sinceramente que el pueblo del Perú, esa querida nación, entienda lo más pronto posible el peligro en que se encuentran y a través de su fuerte sistema electoral, puedan hacer los correctivos necesarios antes de que sea demasiado tarde al encontrarse hoy en manos de otro Maduro.

Porque día tras día con estos sombreruos gobernando, se arriesga muy seriamente el perder la riqueza y sobre todo las libertades tan amargamente conquistadas.

Raúl Ochoa Cuenca en Anfi del Mar el 13 de septiembre del 20121.

Fuentes; www.libertaddigital.com/opinion/aldo-mariateg www.elpais.es

www.revistadeculturadepaz.com www.TelevisionLatina.pe.com

www.diariocorreo.pe/politica/ministro-iber-maravi. www.France24.com