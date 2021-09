(13 de septiembre del 2021. El Venezolano).- Henry Ramos Allup y Bernabé Gutiérrez mantienen conversaciones para lograr candidaturas únicas de Acción Democrática en las elecciones de gobernadores y alcaldes del 21 de noviembre. Así lo afirmó Luis Eduardo Martínez, diputado a la Asamblea Nacional electa en 2020, en una entrevista con El Nacional por el 80 aniversario de la organización política.

“Estamos empeñados en solventar las diferencias, nosotros en lo personal, y buena parte del liderazgo de Acción Democrática está en este momento esforzándose en hacer posible que lo que nos separó ayer, que ahora no existe, vuelva unirnos. Hay conversaciones frecuentes, intensas, para que se produzca el reencuentro, la reconciliación, y el aniversario es una buena oportunidad”, dijo.

Martínez, jefe de la fracción parlamentaria de Acción Democrática, dijo que entre octubre y noviembre del año pasado hubo un distanciamiento entre dirigentes del partido por tres motivos. Señaló que unos creían que se debía votar y otros que no; unos pensaban que se debía participar en las elecciones legislativas y otros que no; y que, finalmente, algunos consideraban que no se debía dialogar para consensuar soluciones para Venezuela y otros sí.

“Hoy todos coincidimos en que hay que votar. El llamado a voto es de todos los sectores de Acción Democrática. Tanto es así que cada una de las facciones tiene precandidatos a gobernadores, alcaldes, concejales y diputados legislativos, y todos creemos que es necesario un diálogo, y ahí está el dialogo de México como ejemplo de que todas las partes están sentadas”, manifestó.

El diputado expresó que la visión de la tolda blanca es de “mucho optimismo” porque están convencidos de que los venezolanos les darán la confianza en las elecciones y que, con ello, se comenzará el camino para la recuperación económica de Venezuela, con inclusión social, y se superará la dramática crisis que enfrenta el país.

“Hemos llamado a todos los dirigentes para que converjamos. Estoy seguro de que existirá la madurez para producir esos entendimientos, que son tan necesarios en este tiempo”, enfatizó.

Martínez agregó que está seguro de que ocurrirá el reencuentro y señaló que aún quedan dos semanas para consolidar candidaturas únicas.

“Es lo que más deseamos y es en lo que estamos trabajando. A partir de hoy hay un plazo de 10 días para las correcciones de candidaturas; hay esfuerzos en cada una de las regiones para que las alcancemos. Sobre todo porque, en algunos casos, se postularon candidatos que no son definitivos para asegurar las posiciones. Tenemos que hacer un gran esfuerzo en los días que vienen y este aniversario es propicio para eso”, afirmó.

El dirigente opositor recordó que Acción Democrática tuvo sus orígenes en la época de la dictadura de Juan Vicente Gómez, que “era mucho más terrible” que el actual régimen. Y agregó que la organización se consolidó en la dictablanda de Isaías Medina Angarita y se forjó en los años de la dictadura de Marcos Pérez Jiménez.

“La historia nos permite entender las condiciones más riesgosas. Varios de nuestros secretarios generales y líderes murieron en la tortura durante la dictadura perezjimenista. A pesar de todo eso, es posible salir adelante en unidad, la gran lección de la lucha clandestina contra Pérez Jiménez fue que hasta que no hubo unidad absoluta entre las fuerzas opositoras no fue posible derribar al dictador”, expresó.

Subrayó que los militantes adecos pueden aportar y aportarán sus experiencias, sus capacidades y el entendimiento de que no es mediante los atropellos y la persecución que se logrará la estabilidad política necesaria en la Venezuela del cambio.

“Adicionalmente, la madurez que se requiere para afrontar una crisis tan grave como la que tenemos por delante. Confiemos en que votando vamos a salir adelante, que participando en las elecciones municipales y regionales vamos a dar el primer paso para la recuperación de la democracia plena y del país; que quedándonos en nuestras casas nada haremos, que solamente quejándonos no resolveremos.

El parlamentario finalmente pidió a los venezolanos que se incorporen activamente para que las elecciones del 21 de noviembre se conviertan en “un gran referendo” a la gestión de un régimen que arruinó al país.

