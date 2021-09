(13 de septiembre del 2021. El Venezolano).- Cada día tenemos una noticia, hoy sobre la aprensión de los delincuentes narcos terrorista, ladrones que llevaron a Venezuela a la destrucción, sin embargo los venezolanos nos hemos vueltos incrédulos, ante la desatención no solo de los EE.UU. razonablemente. Ellos Dirán; ese no es mi problema, ese es su problema y tienen razón, la Culpa es nuestra, la captura en cabo verde de Alex Saab, el lugarteniente económico y alcahuete de Nicolás Maduro, primero de Hugo Chávez, no se nos olvide que piedad Córdova, ahora diputada en Colombia, les trajo ese regalito a Chávez y continuo con Maduro, comenzó en relaciones con la crema de Odebreth, allí se comenzó a construir de a 300 casas por país cada presidente de los países, que le daban una medallita o el buscaba la sumisión, les construía esas 300 casitas, de ello disfrutaban y se reía, cuando la inauguraba y llamaban, barrio Hugo Chávez, el recibió la cantidad 8. 670 Millones de dólares de Odebreth, por la comisión de las casitas y otras cositas.

Los gobernadores de miranda como Henrique Radosqui, el pimentón del narco tráfico Dios diablo y otros gobernadores que tenían su cupo, Perú, Bolivia, Cuba, Brasil, Ecuador, Nicaragua, Argentina y pare usted de contar, cuando no le construía o les regalaba una refinería o una bola de dólares. Como Aruba, Alemania, Republica Dominicana, en fin, este fue el primer negocito y Nicolás Maduro, no solo recibió el país, vino incorporado el mago del negocio, Alex Saab, el comprador de la comida para rellenar las cajitas de CLAP, que grandes cantidades en Puerto Cabello con la comida podrida y a punto de vencerse, se enterraba, comprada a centavos y vendida en dólares. Donde allí participaba Cuba, no podemos olvidar. María Corina se usted recibe la Presidencia no olvide que doy esta introducción porque esta es el comienzo de la sociedad, Abba-Maduro, entre una otras cosas más, además del petróleo y oro, negociado a Turquía, china, Rusia, la decisión irán y otros países. Hoy en una situación desesperada en cabo verde, y España, para enviarlos a EE.UU., extraditarlos a eso se suma hoy, Carvajal barrios (a) el pollo. las coordinaciones diplomáticas con la ONU, DEA, LA HAYA, LA CPI, CARICON, SANTA LUCIA, el grupo de lima etc. etc. nunca deciden y dan un fallo cuando se han exterminado los pobres países. Pobres. Tenemos el ejemplo de los negociadores, para discutir los problemas fronterizos, no hemos ganado uno, Brasil con Pedro II, que nos dio los 4000 KMT 2. Fronterizos los árbitros tienen otros intereses, amén de que los contrarios se reúnen en otro país tres días antes y se encierran para discutir el problema, los delegados venezolanos se van una semana antes, pero para pasear comer bien y beber buenos whiskys, todos nos mandan a negociar. El que quede presidente que espero sea maría corina machado, tome esto en cuenta, porque el apoyo o la solución de los problemas. No solo tardan, sino que no asoman la intención y tienen en ascuas a los venezolanos.

Desde cuando se está luchando por los DD.HH. y continua el problema ya han muertos y siguen las torturas y asesinatos, para recibir un informe pirata y salir del paso, de la Bachelet, pero entre socialistas te veas. Ahora corresponde al CPI, tomar sus decisiones. Todos mandan a negociar con el gobierno, ya van 15 negociaciones y el mal continua.