(12 de septiembre del 2021. El Venezolano).- El día 7 de Mayo, a 11 años del inicio del programa Gran Misión Vivienda, el régimen celebra el logro de haber construido 3.500.000 viviendas. Anuncio que contrasta con datos de la Cámara Venezolana de la Construcción y Consecomercio que ratifican que el “sector construcción presenta una contracción de 98.6%.”

En libertad plena sería imposible esconder la realidad del número de viviendas construidas, porque estas aparecerían en el registro inmobiliario. Por el momento contamos con la información no oficial disponible, como declaraciones de diferentes gremios o particulares, en especial la de 34 dedicados periodistas de un equipo de investigación que que recorrieron el país buscando millones de inmuebles, pero que solo pudieron encontrar 174.659 nuevas viviendas*. Personalmente he realizado estudios y análisis, en varias oportunidades, de componentes técnicos requeridos para movimiento de tierra, hectáreas urbanizadas, maquinarias, personal obrero, impacto en la economía, comparación con ingresos petroleros, cemento y acero necesario y las supuestas 18.900.000 personas en nuevas viviendas. He concluido que no llegan a 250.000 nuevas viviendas durante ese período de tiempo (https://guillermobellovicentini.blogspot.com/2021/03/3500000-viviendas-en-10-lineas.html.)

A pesar del esfuerzo publicitario dirigido a las clases populares del país, la misión vivienda ha generado una reacción negativa en la gente de a pie, una especie de sentimiento de desprecio, desilusión y desencanto por la falta de calidad de los inmuebles, mentiras y la exclusión de muchos, como también por el grotesco sistema de asignaciones y el control ciudadano que le aplican a las familias asignadas. En sus conversaciones informales hacen mofa de los funcionarios que los controlan… se refieren despectivamente de sus viviendas con sentido de humor negro – muy típico del venezolano – asignándoles calificativos como; vivideros – palomares – corraleras de animales – gallineros – garitas – cárceles – nido de pájaros – ranchos aéreos – moles de concreto – cajas de fósforo. También, desde el punto de vista de arquitectura urbanística, utilizan calificativos como brutalismo ruso – barrios horizontales – ventilación de invierno. Me llamó la atención la expresión en referencia al gran Boulevard de la avenida Bolívar de Caracas al que le dicen “El paseo de las pantaletas” como una posible atracción turística.

Prácticamente inconcebible como han degradado la arquitectura urbana de varias ciudades, invadiendo áreas públicas, construyendo en zonas verdes, violando ordenanzas municipales y normativas de construcción, también la ley de parcelamiento y de propiedad horizontal. Cantidad de viviendas asignadas sin documento de propiedad son utilizadas para atar a la población civil con un mayor control ciudadano que reduce las libertades civiles de forma específica y sistemática. Han creado un mecanismo de sometimiento y sumisión violadora de Derechos humanos que forman parte de una esclavitud moderna dirigida a los más necesitados. Es muy probable que el dinero desembolsado si se corresponda con las 3.500.000 viviendas anunciadas de MISIÓN VIVIENDA 11 AÑOS DESPUÉS.