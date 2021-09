(12 de septiembre del 2021. El Venezolano).- Una máquina rara llamada ECMO está ayudando a salvar vidas en los hospitales del sur de Florida.

En los hospitales de Florida se puede utilizar tecnología médica sofisticada para ayudar a los pacientes con COVID-19 a mantenerse con vida.

Es una máquina de último recurso para hospitales que tratan a pacientes con COVID-19.

Las máquinas de oxigenación por membrana extracorpórea (ECMO) se han vuelto tan necesarias durante la pandemia de coronavirus que los líderes de los hospitales las comparten entre sí a lo largo de cientos de millas.

Las máquinas ECMO son para pacientes que están realmente al borde de la muerte, después del uso de un ventilador. Hay alrededor de 6.000 de estas máquinas en el país, según una base de datos voluntaria.

“Si el ventilador no es suficiente, nuestro equipo se activa”, dijo el Dr. Gaston Cudemus, que dirige un equipo en la Clínica Cleveland en Weston.

Las máquinas actúan como un corazón y pulmones mecánicos fuera del cuerpo, bombeando la sangre del paciente a través de tubos conectados al cuello o la ingle, agregando oxígeno a la sangre y bombeándola de regreso al cuerpo. Un paciente puede estar en la máquina desde varias semanas hasta dos meses esperando que su cuerpo se recupere después de contraer COVID-19.

“Los pulmones son como un globo. Entonces tomamos una respiración profunda e inhalamos oxígeno y exhalamos y extraemos oxígeno. COVID, una de las cosas que hace es que endurece mucho los pulmones ”, dijo el Dr. Cudemus.

En todo el país hay informes de listas de espera debido a la pandemia.

“Se han convertido en una herramienta de último recurso, quiero decir”, dijo el Dr. Matthias Loebe del Centro de Trasplantes de la Universidad de Miami.

La máquina no es para todos porque el procedimiento puede ser arriesgado e intrusivo. No siempre se recomienda para los ancianos o los frágiles, pero dado que los hospitales se han estado llenando de personas más jóvenes no vacunadas, han tenido una gran demanda.

“¿Me preguntas cuántas máquinas tenemos? Pero el factor limitante más grande es cuántas camas tenemos, cuántas enfermeras tenemos. El personal para atender a estos pacientes es muy escaso con esta epidemia ”, dijo el Dr. Loebe.

Los médicos suelen utilizar estas máquinas cuando realizan trasplantes de órganos. Los profesionales médicos dicen que la mejor manera de no subirse nunca a una máquina ECMO durante la pandemia es vacunarse, tomar distancia social y usar una máscara en público.

Con información de Miami Diario