(11 de septiembre del 2021. El Venezolano).- Los intereses de la geopolítica se manifiestan abiertamente en el último chance de que Venezuela en un futuro no muy lejano se convierta en otra vergüenza para la historia, se convierta en una nueva Siria, donde cada una de las grandes potencias miran con sonrisa socarrona como sus intereses de desarrollan a costa de la sangre de un manso pueblo que 22 años antes creyó en un ventrílocuo aupado por intereses escondidos de factores de poder venezolanos.

Porque cuando una buena parte de la población venezolana ha visto este “diálogo” como una posibilidad de caminar hacia un futuro no tan oscuro como el que se vislumbra hoy, uno de los protagonistas del ajedrez mundial, la Federación Rusa, sale de su discreto rol de aprovechador del audaz analfabeta y entra con fuerza en una discusión que debería ser una situación normal y que sucede en el mundo diariamente, como es que un país pide en extradición un ciudadano para ser juzgado por supuestos cometidos delitos.

De hecho hemos visto cómo actualmente el Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela está pidiendo en extradición a los tribunales italianos a un ciudadano venezolano desde su lugar de residencia, y de quien se dice que tiene la doble nacionalidad: venezolana e italiana, para ser juzgado en Venezuela acusado de posibles delitos cometidos en Venezuela.

Este comunicado de la cancillería de la Federación Rusa es tan extraño en la práctica del derecho internacional público, institución jurídica que regula las relaciones inter naciones, como que si el reino de holanda, el otro país observador en el diálogo, dijese que esa solicitud de extradición de ese ciudadano venezolano, en este caso nos referimos a ese despreciable sujeto (a) el otro chacal, Rafael Ramirez, fuese una seria amenaza en las negociaciones de CDMX.

Apreciados lectores ahora les propongo que leamos el comunicado que ayer en forma apresurada la cancillería rusa ha hecho público. Debo recalcar que este comunicado es un hecho muy poco usual en las relaciones internacionales.

Veamos: En un comunicado, el Ministerio de Relaciones Exteriores del Gobierno de Vladimir

Putin sostuvo que “Rusia, como país de apoyo al proceso de negociación entre el Gobierno de Venezuela y la opositora Plataforma Unitaria, invariablemente llama a todos los miembros de la comunidad internacional a contribuir a crear el ambiente más favorable y constructivo en torno al diálogo que se desarrolla actualmente en la Ciudad de México”.

“En este sentido, algunas acciones de actores externos despiertan preocupación, que presentan riesgos de socavar la frágil confianza que se ha desarrollado entre las partes”, afirmó el comunicado.

La misiva sostiene que “en particular, quisiéramos volver a llamar la atención sobre la situación en torno al enviado especial del Gobierno de Venezuela A. Saab. Como saben, en junio de 2020, fue detenido a petición de los Estados Unidos por las fuerzas del orden de Cabo Verde. Desde entonces, Washington ha ejercido una fuerte presión sobre las autoridades caboverdianas y el sistema judicial de este país en un esfuerzo por obtener su extradición”.

“Consideramos que el enjuiciamiento penal de A. Saab, quien tiene estatus diplomático y realizó una misión humanitaria, tiene motivaciones políticas”, explicó el Ministerio de Relaciones Exteriores.

En ese sentido, se destacó que “dejando los aspectos legales de este problema fuera de los corchetes, en la superficie hay una clara proyección de la línea sobre la ‘culminación’ del caso A. Saab sobre el actual proceso de diálogo en la Ciudad de México. Ahora, cuando se discuten de manera sustantiva cuestiones importantes allí, y que en un grado u otro afectan la política de Estados Unidos hacia Venezuela, Washington está, de hecho, tratando de utilizar a A. Saab como palanca de presión adicional sobre el gobierno venezolano. Vemos esto como una seria amenaza a los esfuerzos de las partes por encontrar formas mutuamente aceptables para el desarrollo futuro de este país”.

“Destacamos que solo los propios venezolanos pueden determinar su propio destino y son capaces de superar las diferencias existentes en la sociedad venezolana en el transcurso de un proceso político de respeto mutuo. Consideramos importante darles a los venezolanos la oportunidad de tomar esa decisión por su cuenta. Los intentos de interferencia destructiva externa son inapropiados aquí, la responsabilidad de las consecuencias de tales acciones recaerá en aquellos que directa o indirectamente las realicen”, concluyó el comunicado.

Como podemos ver el comunicado de la cancillería rusa nos informa ( o amenaza ) que sería muy grave para el futuro del diálogo si Alex Saab termina sentado en el banquillo de los acusados en la corte federal de Manhattan. ¿ Y qué relación tienen las pestañas con la parte inferior del cuerpo humano ?

Me arriesgo a responder con una hipótesis, que muchos de los chanchullos promovidos por la banda de Miraflores tuvieron como cooperadores inmediatos en los delitos a autoridades del régimen moscovita. No veo otra explicación que no sea el ya confesado temor de que el “ Diplomático” como le llama la cancillería rusa, pueda convertirse en una bomba de tiempo para muchos jerarcas y o banqueros de la llamada nueva oligarquía rusa.

No tenemos de otra, queridos y pacientes lectores, que esperar si nuestro querido amigo Biden reacciona ante las amenazas de Putin “como un varón”, o como…….

Raúl Ochoa Cuenca, en la fresca briza que bondadosamente me ofrece este hermoso universo llamado océano atlántico, el 11 de septiembre del 2021, dia este que trae un triste recuerdo para la humanidad.

Fuentes: www.Infobae.com edición digital del sábado 11 de septiembre.

www.alnavio.es. edición del 8 de septiembre del 2021.