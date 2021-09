(10 de spetiembre del 2021. El Venezolano).- El embajador de Estados Unidos para Venezuela, James Story, aseguró que si el diálogo entre la plataforma unitaria de la oposición y el régimen de Nicolás Maduro no avanza, podría haber “más sanciones” de la administración estadounidense.

“Siempre estamos trabajando en conjunto con todos los países de la comunidad internacional y sobre nuevas sanciones en caso de que no haya resultados positivos en la mesa de negociación“, aseguró el diplomático este 9 de septiembre al referirse a la primera ronda de negociación entre el chavismo y la oposición que culminó este lunes en Ciudad de México.

No se pueden parar de la mesa

Advirtió a Maduro que una vez que se sentaron en la mesa, no pueden pararse de ella, por que esto traerá consecuencias.

“Una vez entrando en una mesa, no se puede batir la mesa, levantarse y decir que van a regalar a alguien algo que no estamos dispuestos a hacer. Cuando un grupo está pensando en hacer política eterna, en dividir la comunidad internacional y no están buscando acuerdos, ni interesados en beneficiar al pueblo, le decimos: Pónganse serios, nosotros también somos serios en revisar las sanciones, si hay avances significativos, y también serios en colocar nuevas sanciones si no los hay”, advirtió.

Este miércoles Maduro denunció que sectores radicales en torno a la figura de Juan Guaidó, el líder de la plataforma unitaria, el presidente colombiano Iván Duque y desde Estados Unidos “quieren reventar el diálogo”, después de los dos primeros acuerdos parciales alcanzados: la defensa del Esequibo y la instalación de una mesa de atención social.

Story, a quien el Congreso de EEUU nombró embajador en Venezuela pero que despecha desde Colombia, ratificó el apoyo de la administración de Joe Biden a la figura de Guaidó como presidente interino de Venezuela, reconocimiento que le otorgó el republicano Donald Trump en 2019, cuando era el mandatario estadounidense.

Elecciones, embajada y vuelos

El funcionario también manifestó que dependerá de la mesa de diálogo en México la reactivación de los vuelos entre Estados Unidos y Venezuela, que se suspendieron por sanciones a la línea estatal Conviasa y la falta de inspección internacional de los aeropuertos venezolanos.

“Todo depende de la mesa de diálogo, de esa negociación. No es una sanción la razón por la que no hay vuelos directos, es un problema burocrático de requisar los aeropuertos en Venezuela y por esa medida tomamos la decisión. También la aerolínea Conviasa fue sancionada”, reiteró.

En esa misma tónica, dijo que una reapertura de la embajada estadounidense en Caracas dependerá de lo que se logre en las negociaciones entre las dos partes, que se realizan con la mediación de Noruega y el acompañamiento de Rusia y Países Bajos.

Al referirse a las elecciones regionales y municipales del 21 de noviembre, destacó que aunque se busquen garantías para que sea un proceso limpio, aseguró que no lo es.

“No es una elección libre y justa por el momento. Es un evento, y los que van a participar tratarán de hacer lo máximo, pero el juego no es limpio”.