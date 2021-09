(10 de septiembre del 2021. El Venezolano Este Jueves se realizó la décima jornada de las eliminatorias para el Mundial de Qatar 2021 y en esta oportunidad Lionel Messi superó con triplete de a Pelé catalogado como el máximo goleador histórico de las selecciones sudamericanas con 79 tantos.

En este encuentro Argentina venció por 3-0 a Bolivia en la décima jornada de las eliminatorias para el Mundial de Qatar 2022 y el capitán de la albiceleste, que fue la figura ante Bolivia en el estadio Monumental de Buenos Aires, alcanzó un nuevo récord en 153 partidos jugados con Argentina extendiendo su leyenda, reseñó EFE.

Messi no pudo contener las lágrimas cuando la selección ofreció a la afición la reciente Copa América conseguida: “Hace mucho que soñaba con esto. No puedo más de tanta felicidad, esto es lo que había soñado siempre y se me dio. Por mi familia que me está mirando y por todos los argentinos. La verdad que estoy muy emocionado. Mi mamá y mis hermanos están en la tribuna, que sufrieron mucho también. Estoy muy feliz”, enfatizó antes de romper a llorar en declaraciones tras el encuentro”.

Levantó la Copa América una vez más ante el público argentino, dio la vuelta olímpica y lo celebró con sus compañeros antes de emprender su regreso hacia París. La próxima jornada será el 7 de octubre, donde Argentina visitará a Paraguay y Bolivia irá a los pagos de Ecuador.

Con información de EFE