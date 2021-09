(06 de septiembre del 2021. El Venezolano).- Con el propósito de explicar, informar y ejecutar un plan político coherente para rescatar la democracia en Venezuela, distintas organizaciones políticas y sociales se reunieron el pasado sábado 4 de septiembre en la emblemática calle Carabobo de la ciudad de Maracaibo.

En esta convocatoria estuvieron presentes los factores políticos Soy Venezuela Zulia, Vente Venezuela, Gente Emergente, Alianza Bravo Pueblo, el Movimiento de Salvación Nacional y Fuerza Liberal, quienes manifestaron que no participaran en la parodia de elecciones regionales convocadas para el próximo 21 de noviembre. A esta reunión asistió como invitado especial el Dr. Oswaldo Álvarez Paz, Ex- Gobernador del Zulia y Ex- presidente de la cámara de Diputados del Congreso de la República.

Consideramos que dicha parodia electoral no resuelve el funcionamiento de las instituciones en el marco constitucional y democrático, no soluciona la hiperinflación y los salarios de hambre, ni el desalojo de las fuerzas ocupacionales que violan nuestra soberanía, así lo dio a conocer el diputado a la Asamblea Nacional 2015 José Luis Pírela miembro de la Fracción 16 de Julio.

Detallo Pírela que tampoco forman parte del circo o show mediático que se lleva a cabo en México, pretendiendo hacer creer al mundo que se está dialogando o negociando en función del bienestar común del venezolano, cuando en realidad se trata de un reparto de gobernaciones y alcaldías entre el régimen y el G4, al altísimo costo de darle un maquillaje de legitimidad al régimen de Nicolás Maduro.

” Debemos organizarnos, servir de portavoces y convertirnos en agentes multiplicadores en las 1400 parroquias de Venezuela, dando a conocer las razones por las cuales no debemos participar, ni avalar el seudo proceso electoral regional. No somos cómplices de componendas entre perseguidores y perseguidos que abandonan el cese de la usurpación por las migajas de espacios que no tendrán gobernabilidad y nada le resuelven a los ciudadanos venezolanos” Asevero el parlamentario zuliano.