(06 de septiembre del 2021. El Venezolano).- El regimen de los ayatolas venezolanos, en el año 2013 refrendó la Ley Especial para Prevenir y Sancionar la Tortura y Otros Tratos Crueles, Inhumanos o Degradantes, vigente desde el 22 de julio de 2013.

No obstante el haber puesto el ejecútese a esta ley los usurpadores del gobierno de la república de Venezuela, invito a mis apreciados lectores a dar un paseo, si es verdad, al que podríamos catalogar de poco placentero, ya que se trata de pasar revista a prácticas anti natura o de torturas, por las cuales han sido acusados dos dictadores durante todo el siglo XX. El general Juan Vicente Gómez, quien con sus compadres nos gobernó hasta 1935, año de su muerte y posteriormente Marcos Pérez Jimenez, quien nos humilló hasta el inicio del año 1958 con esas salvajes y crueles prácticas.

Posteriormente cuando creímos que los Gomez y los Perez Jimenez y también los Pinochet, los Bordaberry y ya por último que con los asesinos militares de la Argentina, Videla y Masarri, había finalizado los denigrantes y tristes recuerdos de las torturas, un manso pueblo aupado por intereses, lo confieso, por mi desconocidos, el venezolano votó en forma masiva el inicio de la peor pesadilla que nación alguna podía imaginarse en tiempos donde el hombre se pasea por el espacio extra terrestre.

Me refiero a un régimen dirigido por analfabetas algunos y otros por mentes lúcidas como Carl Schmitt, el alemán malvado y cruel a quien la única diferencia que hubiese hoy tenido con Jorgito, el criollo es médico y el alemán era jurista. Pero son iguales por vocación, ya que ambos han sido autores de leyes de la muerte, Schmitt durante el III Reich y Jorgito durante la Revolucion Bolivariana.

Pero en vez de cumplir y hacer cumplir preceptos primarios, los cuales en forma inequívoca aparecen en la constitución de la república del 1999, ya desde el año 2002 y aún prácticamente estrenándose en la presidencia Hugo Chávez,¡ hay denuncias del inicio de esta macabra práctica por parte de este actor de circo que tanto mal, aun después de muerto continúa a infligir a nuestro país.

En 2003, cuatro jovenes militares vinculados a los soldados sublevados en la Plaza Altamira durante el paro petrolero de 2002 fueron asesinados. Zaida Peraza, de 28 años; Darwin Argüello, de 21; Ángel Salas, de 21, y Félix Pinto, de 22, fueron encontrados muertos en dos lugares diferentes de las afueras de Caracas con signos de haber sido torturados, reportó en su momento la valiente defensora de derechos humanos, la abogada venezolana Tamara Suju.

El diario digital madrileño Libertad Digital.com, desnuda de cuerpo entero las barbaridades que inició el maula del pitico, léase Chavez, como ya hemos visto a raíz de los eventos conocidos como las protestas de la Plaza Altamira.

Libertad Digital.com en su edición del 9 de agosto del 2017, nos muestra a través de este trabajo de investigación, firmado por el periodista y economista español Manuel Llamas, que en ese desgraciado año del 2017, se sucedieron más de 130 asesinatos, 4.000 heridos, 5.000 detenciones arbitrarias e infinidad de torturas. Es un informe donde Manuel Llamas le pone nombre y apellido a las víctimas de la represión inspirada en Chavez y ejecutada últimamente de forma continua por Maduro y sus secuaces. (1)

Es necesario no olvidar que estas prácticas inspiradas en las mentes oprobiosas como la de Chavez y acto seguido de la de Maduro, son ejecutadas por otros venezolanos, la mayoría nacidos en el mismo barrio de donde vienen esas nuevas víctimas del régimen. .

En el informe al cual hago referencia, Llamas denuncia que 101 personas fueron asesinadas directamente por los efectivos de seguridad del Estado (40%) o bien las bandas armadas chavistas que actúan al margen de la ley (52%). Según este periodista al menos, el 83% de estas muertes fueron por impacto de bala solo durante el año 2017.

Esperando que las negociaciones las cuales se están celebrando actualmente en la Ciudad de México, y las cuales cuentan con el patrocinio de grandes países y algunos de entre ellos muy importantes democracias, se convierta en algo real y que le permita a la nación hoy más pobre del continente americano y antepenúltima del mundo, comenzar a olvidar esta pesadilla que se mantiene activa las 24 horas del día, ya que las torturas y las muertes no se detienen, el número

de presos políticos es in crescendo, la pobreza aumenta como el monte, el hambre camina a pasos agigantados y si el pueblo sale a la calle a protestar lo acribillan a balazos, sin olvidar que los Marines no vendrán.

Independientemente de la decisión de buena parte de la comunidad internacional de sostener las elecciones del 21 de noviembre, no creo que nadie en forma sensata pueda avizorar una solución cierta a esta situación, la cual raya con convertirse en una crisis humanitaria de imprevisible magnitud. No hay peor ciego que aquel que no quiere ver. (refrán popular)

Raúl Ochoa Cuenca en Anfi del Mar el 6 de septiembre del año 2021.

Fuentes: Libertaddigital.com. Le Monde.fr France24.fr.

(1) “La Tumba” es un sótano ubicado cinco pisos bajo tierra del edificio que funciona como sede principal del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN) en Plaza Venezuela Caracas, inicialmente diseñado como oficinas para el Metro de Caracas. Durante las protestas de 2014 y de 2017 se han mantenido a varios presos políticos en La Tumba, un espacio confinado de 2×3 metros, con cámaras de vídeo y micrófonos en cada una de sus celdas, donde los detenidos son sometidos a aislamiento prolongado sin contacto con otras personas y no tienen acceso a la luz del sol o al aire libre.

En Boleíta hay una celda conocida como “El Tigrito”, donde convergen las peores pesadillas de un ser humano. En un espacio de 4×6 metros hasta hace un mes sobrevivían 15 presos. Aunque los estándares internacionales indican que cada celda de 4×4 metros debe albergar a una sola persona. Boleita es la sede de la DGSIM.