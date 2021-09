(05 de septiembre del 2021. El Venezolano).- Que desastre de país, a donde lo han llevado los políticos, MARIA CORINA, usted está llamada a salvar este enfermo que se llama Venezuela, es la más coherente, honesta, caracterizada, valiente, correcta y no les acepta ni medio a Maduro y Compañía. Trabajadora, largando el pelero acá en Venezuela. Capaz de hacer las cosas por sí sola, con guáramo y con el apoyo de los venezolanos, siempre al frente y dando clases de coherencia y razones válidas desenmascarando los bandidos de Ali Baba Maduro, demostrando, que le duele él país y sus problemas, hace tres meses, le hice un artículo a Juan Guaido, en donde le manifestaba que tuviese cuidado con los cohabitadores, le dije también “Dime con quién andas y te diré quién eres” no hizo caso y perdió el chivo y el mecate, que estúpido, pero creo que hizo sus cobritos. Sacándose fotos nadan más y nada menos que con sus asesores, las peores lastras de Venezuela, coparticipes, de los horrores de nuestra patria. Ramos Allup, Manuel Rosales, Guanipa, y otros próceres” y que de la oposición, sabía usted que estos personajes léase Leopoldo López, Henrique Capriles, Blyde, Freddy Guevara, Stalin González y otros, que me llevaría la cuartilla completa de corruptos. que estos politiqueros imberbes, se fueron a vivir bien al exterior y hoy regresan dos meses antes de las elecciones a buscar su dote, tres o cuatro años después, llegan cansados, pero no de trabajar, no saben lo que es eso, se mantienen de vacaciones y con dinero que les han dado Maduro y su combo, cansados de ingerir licor, comer bien y buena vida en el extranjero, vienen a tomar el micrófono de los periodistas y comunicadores sociales encuestadores, jugando al palangrismo a buscar su cargo, no les interesa que hay, ni donde les ofrezcan, pero eso sí, que haya donde hay dinero, por eso póngame donde hay, no importa el cargo. Escuchando a Henry Ramos Allup, más falso que un billete de treinta dólares. Arrastro con Juan Guaido y otros pocos de próceres que vienen buscando su billete. Dan asco. La conformación del G4, CON AD , PRIMERO JUSTICIA, VOLUNTAD POPULAR, Y UN NUEVO TIEMPO, que asco llevan entre 30 y 40 años viviendo de Venezuela y Guaido se dejó arrastrar, era virgen y lo violaron los veteranos políticos populistas, se lleva a su hermano Gustavo y su primo, a montar sus empresas y la consecución de dinero, para los negocios, con el dinero que recabo de los activos que retuvieron los EE.UU, pero en vez de mejorar a Venezuela, mejoro a su familia solamente, madre y su hermanito ya con negocios en países en el exterior y buena quinta en Miami, a Manuel Rosales no le basto con lo que saco en Maracaibo en la Alcaldía y la Gobernación, viene por la revancha, Ramos Alllup, se llenó los bolsillos y en los bancos, los reales de millonario, y esos muchachos, hijos son ricos de cuna, si pero de cuna de los negocitos de Venezuela y lo que le han dado el régimen, a cada uno de estos muchachones, han salido buchones ricos y vienen del exterior a la revancha y a ofrecerle a los idiotas, que somos que nos van a cambiar la calidad de vida. Jajajaj que ilusos y estúpidos somos los venezolanos, que creemos en ellos, vuelven a buscar otros millones de dólares y vuelven arrancar otra vez o sea que su trabajo es ese, vagos, el gobierno chavista lo sabe pero tienen su mecanismo de darle carguitos, no para que trabajen, es simplemente para que se llenen los bolsillos otra vez y los idiotas les volvemos a creer y les ayudamos en ese trabajito de robarse los reales. Hablando estupideces y en el país de los ciegos el tuerto es rey. La próxima semana les diré, de donde heredaron esa astucia. Les contare el cuento. Aun cuando saben que las elecciones es pura trácala, Maduro los ayuda a cambio de dejar que ganen los chavista y reparta unos carguitos a la cochina oposición. Qué asco.