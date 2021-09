(05 de septiembre de 2021. El Venezolano).- No ha sido una temporada nada sencilla para Naomi Osaka, la máxima estrella femenina del tenis y ganadora de cuatro torneos de Grand Slam, quien este viernes ha sufrido una sorprendente derrota frente a la joven Leylah Fernandez en la tercera ronda del Abierto de Estados Unidos y, tras su eliminación, anunció entre lágrimas que se tomará “un descanso” del tenis.

“Bueno, básicamente, estoy en un punto donde quiero descubrir qué quiero hacer. Honestamente, no sé cuando voy a jugar mi próximo partido de tenis. Creo que me voy a tomar un descanso por un tiempo”, dijo visiblemente triste Osaka en la rueda de prensa posterior a su derrota por 5-7, 7-6 y 6-4 frente la jugadora canadiense de apenas 18 años, actual número 73 del mundo.

La estrella nipona, de 23 años, quien defendía en Nueva York el título logrado en 2020, mostró toda su frustración durante el duelo disputado en el Arthur Ashe Stadium, arrojando la raqueta contra la pista en varias ocasiones

Fueron momentos en los que se encendieron las alarmas sobre sus problemas de salud mental, los mismo que el pasado junio la llevaron a retirarse antes de la segunda ronda de Roland Garros.

“Lamento mucho eso (…) Me decía a mí misma que estuviera tranquila, pero siento que tal vez hubo un punto de ebullición. Normalmente me gustan los desafíos pero recientemente me siento muy ansiosa cuando las cosas no van a mi manera”, comentó la jugador que recientemente reveló que ha sufrido varios episodios de depresión y ansiedad durante su carrera.

Osaka ganó el primer set ante Leylah Fernandez pero se vino derrumbó al perder el tiebreak del segundo y no tuvo una buena actuación. “No jugué tan bien. No me he movido bien en absoluto”, analizó la estrella japonesa, que cree que pudieron perjudicarle los días extra de descanso que tuvo por la retirada de su anterior rival por enfermedad. Naomi Osaka lució visiblemente frustrada en gran parte del partido ante la canadiense Leylah Fernandez (Foto: USA TODAY Sports)

“Siento que últimamente, cuando gano, no me siento feliz. Me siento más bien aliviada. Y luego, cuando pierdo, me siento muy triste. No creo que eso sea normal”, agregó la tenista que ocupa el puesto 3 del ranking WTA.

El pasado julio en los Juegos Olímpicos de Tokio, en los que fue elegida para encender el pebetero olímpico, Osaka también se despidió prematuramente en octavos. Y en una de sus últimas conferencias de prensa, en el marco del torneo de Cincinnati, tampoco pudo evitar las lágrimas ante los periodistas. Es evidente que está lidiando con otros problemas que le han causado varios colapsos y ha elegido hacer una pausa en su carrera deportiva.