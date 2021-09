(05 de septiembre del 2021. El Venezolano).- En una entrevista concedida este domiungo 5 de septiembre al medio colombiano Emisora Atlántico, el renombrado jurista español, miembro del equipo internacional de Defensa de Alex Saab, hizo una serie de señalamientos sobre las distintas irregularidades observadas en el proceso contra su defendido

Alex Saab, enviado especial del gobierno de Venezuela, está a punto de ser trasladado de la isla de Sal a Praia, a petición de la defensa, para que pueda ser tratado médicamente de una situación grave que viene padeciendo y que hasta esta fecha no ha sido atendida debidamente, mientras se espera la decisión final del tribunal de Cabo Verde sobre si va a ser, finalmente, extraditado o no a los Estados Unidos. Baltasar Garzón, miembro de su equipo internacional de abogados defensores, afirmó que la situación jurídica de su “defendido es la misma que desde su detención ilegal en junio del año pasado y por lo cual está aún en situación de arresto domiciliario”

Aseguró el abogado que Saab, “durante el tiempo que se mantuvo en prisión de la Isla de Sal” lo hizo en unas “condiciones absolutamente tremendas y de una violencia injustificada respecto de su integridad física. Esas condiciones, sin lugar a dudas, han influido en las dolencias que está padeciendo y a pesar de haber reiterado en muchas ocasiones esa situación y pedir que se sustituyera la medida de prisión por otras más suaves, se le negó durante mucho tiempo.”

Explicó que el equipo de la defensa obtuvo una medida de traslado a la capital de Cabo Verde, “porque su salud es muy precaria” Sin embargo, hasta este momento, “no se ha permitido ver a ningún médico de designación familiar o personal y los que le han atendido han sido siempre bajo presencia policial” a pesar de que ya el pasado 2 de diciembre de 2020, el Tribunal de la CEDEAO requiriera a las autoridades caboverdianas que procuran esta atención por un médico especialista de su elección. Medida que reiteró el abogado, también “solicitó el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas y que ahora se está por cumplir en parte”.

El ex magistrado español hizo énfasis en que toda esta situación es producto del empecinamiento de Estados Unidos por mantener en prisión Saab. “Él es agente diplomático, tenía su designación como tal. Es más, sus credenciales estaban en su poder, en el momento de su detención y su condición fue vulnerada”. “En este caso se han quebrantado los principios y los tratados internacionales que prevén la inmunidad y la inviolabilidad de los agentes diplomáticos”, explicó el letrado.

Garzón comentó que “evidentemente, en este caso existe una fuerza externa exorbitante, que no es otra que la de Estados Unidos a través de su reclamación, la cual quiere llevar a cabo a toda costa. Hemos visto a lo largo de este procedimiento cómo se han ido cambiando los cargos, unas veces reduciéndolos, otras ampliándolos, al igual que ahora están solicitando una nueva ampliación del procedimiento en la corte de Miami” Vale la pena señalar que el Tribunal de Apelación del Circuito 11 de Estados Unidos no ha aceptado la prórroga de 30 días solicitada por el Departamento de Justicia, sino que ha dictaminado que “que sólo les daban 14 días”, tal y como explicó el abogado.

“Hay una serie de circunstancias que rodean todo este caso, y resoluciones internacionales por las que debería de haberse ya producido una resolución denegatoria de la extradición. Y sin embargo, nuestro defendido sigue estando sujeto a este procedimiento que desde nuestro punto de vista no tiene más que un objetivo, que es el de ser un instrumento para llegar a otras personas que desde Estados Unidos se consideran objetivo primordial de la República Bolivariana de Venezuela. Es la evidencia de que estamos ante una auténtica persecución política.”

Puntualiza en sus declaraciones que, desde el punto de vista de la defensa, Alex Saab nunca tendría que haber sido objeto de detención. “Los juristas que creemos en el Estado de Derecho y que no nos guiamos por intenciones o intereses políticos. Porque cuando se trata de defender los derechos humanos, tienen que ser todos los derechos humanos, y no por el hecho de que algunos consideren que Alex Saab está vinculado a la República Bolivariana de Venezuela, eso le merma sus derechos”

A la pregunta de si Alex Saab se encuentra más cerca de la libertad o de la extradición, Baltasar Garzón ha concluido de manera rotunda que “tendría que ser puesto en libertad. Así lo ha dicho también la instancia de la CEDEAO; y ello se deriva de la propia resolución cautelar del Comité de Derechos Humanos de la ONU. Es decir, todas las resoluciones desde fuera del país donde está detenido son favorables a Alex Saab, por lo tanto, pronto debería ser liberado. Aunque no podemos saber lo que ocurrirá, estamos, en la fase final y esperamos que el Tribunal Constitucional resuelva conforme a Derecho y esa resolución no podría ser más que la de la denegación de la extradición. Pero no se olvide que aquí hay un componente político de persecución muy importante”.

Concluyó Garzón señalando que él, así como todo el equipo jurídico de la defensa, están a la espera de la resolución final. “Estamos también a la espera de esa incidencia, de esa prórroga de 14 días y no de 30 como había pedido el Departamento de Justicia. Pero, si se ajustan a la ley, nuestro defendido ha de estar pronto en libertad plena”.

Con respecto al proceso en Estados Unidos

En el caso Estados Unidos versus Alex Saab, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos (DOJ) solicitó una prórroga de 30 días para presentar su escrito sobre la apelación de Alex Saab que se encuentra ante el circuito 11 de la Corte de Apelaciones. Como se sabe, la defensa de Saab está impugnando una acusación en la jurisdicción de Miami sobre la base de la inmunidad derivada de su condición de diplomático legalmente designado.

“En realidad, el Departamento de Justicia es consciente de que no tiene argumentos válidos para oponerse a la afirmación de Saab de estatus diplomático y la inviolabilidad resultante”, dice Garzón.

Paralelamente, todas las señales apuntan al hecho de que el Departamento de Justicia está ejerciendo una tremenda presión sobre el Tribunal Constitucional de Cabo Verde para que renuncie a sus propias reglas, ponga en riesgo las relaciones regionales y dañe su reputación de libre y justo. Los motivos para utilizar Cabo Verde, como escenario para detener al embajador venezolano Alex Saab y luego tratar de extraditarlo a Estados Unidos, se han vuelto más evidentes con cada demora.