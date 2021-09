(01 de septiembre del 2021. El Venezolano).- El pasado 2 de agosto comenzó el proceso de escogencia de los nuevos integrantes al Salón de la Fama de la pelota venezolana, Clase 2021. Debido a la pandemia no hubo elección el año pasado al templo de los inmortales que se encuentra ubicado dentro de las instalaciones del Centro Comercial Sambil, en la ciudad de Valencia estado Carabobo.

Las votaciones culminaron el 2 de septiembre, de acuerdo a la nota de prensa del Museo del Béisbol. Los candidatos deben superar el 75% de los votos para ser exaltados y son electos por destacados periodistas de la pelota nacional.

Este año aparecen un total de 36 nombres para escoger, sin embargo, solamente se puede votar por un máximo de seis. Aquí el listado:

Elegibles al Salón de la Fama del Béisbol Venezolano Clase 2021 Bob Abreu Jesús Alfaro Edgardo Alfonzo Rafael Álvarez Oscar Azócar Henry Blanco Gustavo Chacín Omar Daal Alex Delgado Horacio Estrada Tom Evans Armando Galarraga Richard Garcés Geremi González Carlos Guillén Ramón Hernández Richard Hidalgo Omar Infante Luis Landaeta Felipe Lira Melvin Mora Víctor Moreno Magglio Ordóñez Eduardo Pérez Robert Pérez Tomás Pérez Renyel Pinto Juan C. Pulido Alex Ramírez Luis Ravén Johan Santana Marco Scutaro Yorvit Torrealba Ugueth Urbina Roberto Zambrano

A primera vista, al menos una docena de ellos tienen un caso suficiente para pertenecer a nuestro Salón de la Fama, no es solo haber brillado en las mayores o en el béisbol venezolano, también en otro liga como la mexicana o japonesa. Aunque no tengamos la oportunidad de votar, consideramos seis nombres a tomar en cuenta con sus respectivos argumentos.

Robert Pérez

No hay manera alguna que el guayanés quede por fuera de la Clase 2021. A excepción de Grandes Ligas ya que no recibió muchas oportunidades, Pérez masacró cualquier liga que jugó. Sus números en la Liga Venezolana de Béisbol Profesional lo avalan: primero en juegos jugados (1301), turnos al bate (4871), dobles (222) e impulsadas (739), segundo en hits (1372), temporadas (27), anotadas (625) y triples (35); tercero en jonrones (125) y cuarto en bases robadas (82). De no ser su elección de forma unánime sería un crimen.

Bob Abreu

El pelotero venezolano más completo que haya pisado las Grandes Ligas. El aragüeño vio mucha acción en la LVBP donde participó en 16 campañas dejando promedio vitalicio de .306, 43 jonrones, 100 dobles, 24 triples y 258 remolcadas. En MLB estuvo activo durante 18 temporadas y entre los venezolanos terminó primero en boletos recibidos (1476), segundo en anotadas (1453) y dobles (574), tercero en empujadas (1363) y bases robadas (400); y cuarto en hits conectados (2470).

Johan Santana

Uno de los lanzadores zurdos más dominantes en las mayores. Ganador de dos Cy Young, tres títulos de efectividad y ponches, triple corona de pitcheo en 2006 con los Mellizos de Minnesota (2.77 ERA, 19 victorias y 245 SO), además autor de un juego sin hit ni carreras con los Mets de Nueva York en 2012. De por vida entre los criollos, el merideño está ubicado segundo en ponches propinados (1988), tercero en victorias (139) e innings lanzados (2025.2) y quinto en juegos iniciados (284) en 12 campañas.

Magglio Ordóñez

El toletero derecho jugó 15 años en MLB, donde obtuvo un título de bateo, asimismo tres bates de plata. En la mayoría de los departamentos ofensivos, Ordóñez aparece entre el TOP-10 criollo. Tercero en cuadrangulares (294), cuarto en empujadas (1236), quinto en dobles (426), sexto en anotadas (1076) y séptimo en hits conectados (2156). Su afiliación política no debería ser el principal obstáculo para ingresar al templo de los inmortales.

Juan Carlos Pulido

Si hay otro brazo a considerar en este listado es sin duda que Pulido. El zurdo estuvo durante 20 zafras en la LVBP con 72 victorias (séptimo), 181 juegos iniciados (segundo), 1092.0 entradas lanzadas (octavo), 619 ponches propinados (noveno).

Alex Ramírez

Si bien es cierto que no destacó tanto las mayores como en el béisbol venezolano, el nombre de Alex Ramírez en el béisbol japonés es sinónimo de leyenda y debería estar en el Salón de la Fama. El bateador derecho tuvo 13 años en la Liga Central Japonesa donde conquistó dos campeonatos, 2 veces Jugador Más Valioso, ocho apariciones al Juego de Estrellas, un campeonato de bateo, 3 lideratos de remolcadas y uno de jonrones. Ramírez, quien en 2013 se convirtió en el primer pelotero extranjero en llegar a los 2000 incogibles en Japón, jugó 1744 partidos, 2017 hits, 330 dobles, 12 triples, 380 cuadrangulares, 1272 y 866 anotadas, terminó con promedio vitalicio de .301, en un circuito catalogado como el segundo mejor del mundo.

En las próximas semanas conoceremos quienes serán los nuevos exaltados al Salón de la Fama del primer pasatiempo nacional.