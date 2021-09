(01 de septiembre del 2021. El Venezolano).- El pasado martes el Gobierno americano negó recursos económicos a los magistrados legítimos en el exilio, habiendo eliminado 1.600 millones para la lucha por la democracia. Sin embargo, estos quedaron fuera de la lista.

Según fuentes vinculadas al Poder Judicial quienes conversaron con este medio aseguraron que la decisión sería contradictoria, puesto que se reconocieron recursos para el “Ejecutivo” es decir, Juán Guaidó y su oficina de presidencia, así como el Poder Legislativo, el cual preside, pero no se le dio dinero a su contraparte encargada de reforzar las bases del Estado, el cual es Poder Judicial.

La fuente concluye que el reconocimiento que dan al gobierno de Guaidó es meramente político y no de Estado. “De seguro ha privado la opinión de algún exegético del Departamento de Estado, de la OFAC, o algunos políticos que ponen trabas diciendo que los magistrados no tiene operatividad ni jurisdicción fuera del territorio nacional, ya que no están despachando desde la sede del Tribunal en Dos Pilitas, lo que conlleva a que tampoco los Diputados puedan cobrar, ya que no están despachando desde el Palacio Federal Legislativo, ni los Embajadores ya que no han presentado en su mayoría las credenciales, y están sin hacer nada en otros países, de igual forma el Canciller no está en la Casa Amarilla, igualmente el Contralor, el Procurador, ni los que fungen de ministros despachan desde sus respectivas sedes y El Presidente Interino no está en Miraflores.

LOS MAGISTRADOS LEGÍTIMOS TIENEN 4 AÑOS EN EL EXILIO, sin ningún tipo de privilegios, ni ayuda económica, trabajan de Uber, Delivery, Camioneros, Montacargas, Cajeros, Mensajeros, Limpiando Casas, y NO han dejado de trabajar por el restablecimiento de un Poder Judicial al servicio de Venezuela.

Nota de prensa