(31 de agosto del 2021. El Venezolano).- Participar en las elecciones regionales, aún sin condiciones ni garantías, no es legitimar al régimen de Nicolás Maduro, sino movilizar a los electores por sus derechos. Esta es la consigna con la que se presentarán los candidatos de la oposición para justificar su participación en los comicios del 21 de noviembre.

Ha costado mucho que la oposición, especialmente la coalición de partidos de la Plataforma Unitaria que apoya al Gobierno interino de Juan Guaidó, se decida si participa o no en las elecciones de 23 gobernadores y 335 alcaldes, además de los concejos legislativos y municipales que toca elegir dentro de tres meses según establece la constitución venezolana. En la indecisión la oposición mayoritaria se ha llevado cuatro meses desde mayo esperando mejores condiciones, que no han llegado, para participar en los comicios. Y las condiciones no han mejorado, a excepción de un nuevo CNE con dos rectores no chavistas.

Pero la presión de los precandidatos ha terminado por convencer de que es mejor entrar en la competencia para recuperar los espacios políticos y no dejárselos al chavismo. La coalición opositora de partidos del G-4, integrada por los cuatro partidos principales como Acción Demorática (AD), Primero Justicia (PJ), Voluntad Popular (VP) y Un Nuevo Tiempo (UNT) tardó en decidirse porque tenía muchos aspirantes en una sola plaza.

Es el caso de la codiciada Alcaldía de Caracas, municipio Libertador, que tenía 9 aspirantes. Una de las trabas que ralentizó el proceso de participación fue la posición radical de la Causa R, un partido minoritario del exgobernador de Bolívar, Andrés Velásquez, de no participar en los comicios. Su negativa se debe a que no tenía precandidatos para competir en la contienda, dicen los analistas.

Posibles candidatos

Entre los aspirantes se mencionan en las redes sociales a Enzo Scarano, Jesús Eduardo Rico de AD para el estado Falcón, para Margarita o Nueva Esparta Alfredo Díaz de AD, Piero Maroun de AD para Monagas, Robert Alcalá de AD para el estado Sucre, Barreto Sira de AD para Anzoátegui, Rafael Emilio Silveira de AD para Guárico, Manuel Rosales de UNT para Zulia, Raúl Yuset de UNT para Bolívar y Carlos Ocariz de PJ para Miranda.

Roberto Patiño, uno de los favoritos de los nueve precandidatos para la Alcaldía de Caracas, dijo a ABC que la decisión se resolverá por consenso o por encuestas para lanzar al candidato definitivo. La prórroga que han dado hasta el 1° de septiembre permitirá tomar una decisión definitiva.

Preguntado qué hará si no queda elegido, dijo que «apoyaré al candidato de la unidad y trabajaré para gane en Caracas porque estoy por el cambio de régimen. Lo importantes es movilizarnos y ganar espacios políticos». La coalición de las organizaciones de la plataforma unitaria debía anunciar ayer los resultados de su decisión o antes de que se venza el plazo el 1° de septiembre.