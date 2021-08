(30 de agosto del 2021. El Venezolano).- Hoy citaré algunos exponentes de partidos políticos que hacen vida como opositores al régimen criminal de Maduro. Si, la razón es expresar mi preocupación por la gran confusión que están generando las fuerzas democráticas y por ende su transmisión a la población que sueña con un país, aunque saben también que tardaría muchos años, igual a aquel que fue Venezuela antes del fatídico diciembre de 1998.

Soy un defensor del diálogo y obviamente de las negociaciones. A muchos he escuchado cuando dicen con gran arrogancia: “con delincuentes no se negocia”. Ah sí ? y con quién entonces ?, porque si no hay negociación ante un hecho de gran violencia, la respuesta es lanzar la caballería y entonces nos tenemos que preguntar ¿dónde está esa caballería ?

Muchos en Venezuela estamos observando, yo diría con preocupación, cómo cada uno de los partidos que integran el bloque de la oposición, ahora llamado plataforma democrática, antes G4, voceros como Juan Guaido nos dicen que esperan dar recomendaciones con respecto a eso que ciertos sectores de la política venezolana, llaman las megas elecciones del 21 de noviembre.

Recomendaciones estas que harán públicas en los primeros días de septiembre, ya que están esperando, así dicen, las decisiones que se tomen, entre un grupo de representantes de la oposición y una representación del gobierno en funciones de Venezuela.

Pero, como todo lo que no es diáfano ni claro, no comporta confianza, ni la necesaria credibilidad, los partidos, esos mismos que tienen representantes en las conversaciones de Ciudad de México, están desbocados en campañas electorales dirigidas a ese 21 de noviembre.

Creo no equivocarme cuando afirmo que el único partido hasta ahora consecuente con las expresiones de Guaido vis a vis de las elecciones del 21 de noviembre, ha sido el partido la Causa R, dirigido por el sr Andres Velasquez.

“En el entorno de los partidos opositores se da por descontado el anuncio de participar en estas elecciones y el cual cuenta con el aval de Juan Guaidó, aunque este ha intentado

desmarcarse de forma ambigua de la iniciativa y algunos de sus colaboradores insisten en que no será él quien anuncie la decisión”.

Guaidó –quién declaró que la cita “no es una elección” y que “no ha decidido” si votará ese día- sigue aferrado a su posición de acordar elecciones generales para relegitimar a todos los poderes públicos en las conversaciones que mantiene la oposición con el chavismo en México y lo que debería incluir el no boicoteo a acceder al referéndum revocatorio.

Entre los partidos opositores y la denominada Presidencia Interina, que él encarna, ha habido un enfriamiento en las relaciones. De acuerdo a fuentes cercanas, Guaidó se esforzaría en hacer una convocatoria de unidad nacional, según información emitida por el periodista Alonso Moleiro y publicada en el dia de hoy 30 de agosto por el del diario Elpais.es.

“Hoy estuvimos recorriendo Chapellín con todo nuestro equipo de Primero Justicia en Caracas. El deseo de cambio de los venezolanos es indetenible, es hora de organizarnos y mover la esperanza”, ha declarado Tomás Guanipa, secretario general de Primero Justicia, hasta hace muy poco embajador de Guaidó en Bogotá y quien fue un perseguido político de la dictadura. Debo interpretar por la actividad pública que desarrolla que ya hoy no lo es. Misma perplejidad con el diputado Olivares del estado de La Guaira.

“Hoy no hay condiciones para llamar elecciones al evento convocado por la dictadura para el 21N”, dijo Guaidó durante una entrevista con NTN24, el día 29 de julio, exactamente un mes antes. Y entonces es necesario preguntarle a aquellos que han decidido participar en las elecciones de noviembre ¿ Es que las condiciones de seguridad electoral cambiaron en estos últimos días ? O es que Guaidó simplemente exageraba con esa afirmación ?

El presidente encargado, además indicó que el órgano electoral “no es independiente” y que el mismo está tutelado por el Gobierno de Nicolás Maduro entendiéndose que se refiere, inclusive a los dos rectores nombrados por la “ oposición “.

Cierro una nota transcribiendo una definición de la negociación de Ciudad de México que nos ofrece la profesora Mireya Rodriguez, aparecida en el diario digital Tal Cual el día 27 de agosto. Titulada ¿Quiénes entran en esta negociación?

Dos minorías en juego, afirma la profesora Rodriguez. Se trata de una negociación multipartes y en ninguna de las dos delegaciones están presentes todas las partes involucradas:

Por el lado del régimen, hace rato dejó de cumplir sus funciones de Estado, al no poder ejercer el monopolio de la violencia institucional, no controlar el territorio (repartido entre actores nacionales e internacionales con sus propios intereses) ni a su población que -cual hemorragia- se fuga por todas sus fronteras cada día.

Por el lado de la llamada oposición, hace rato que dejó de intentar acciones unitarias. Se encuentra en estado terminal de atomización. La delegación que asistió a la firma del memorándum de entendimiento cedió en lo único que le quedaba (la figura del interinato) y ello tendrá consecuencias irreversibles. También existen, pero no participan “la mesita” y los

partidos políticos conformados fraudulentamente por el régimen para armar el show electoral de noviembre. Además de algunos de ellos que, como Henrique Capriles Radonsky, apoya abiertamente el entendimiento con el régimen. La exdiputada María Corina Machado, el ala más dura de la oposición, no participa ni apoya estas negociaciones.

Y para concluir esta nota reiterando mi preocupación, como la de muchos al ver ese barco llamado oposición sin rumbo fijo, sin un capitán que decida y con muchos capitanes en segunda.

¿ Y si nuestro futuro como nación no fuese decidido por venezolanos sino por los grandes jugadores de ese tablero de ajedrez, también llamado Geo Política ?

Raúl Ochoa Cuenca en Anfi del Mar el 30 de agosto del 2021.