(30 de agosto del 2021. El Venezolano).- Una joven, identificada como Kelly Ayary, denunció el domingo 29 de agosto que no le permitieron el ingreso a una de las tiendas de la franquicia Balú, ubicada en el centro comercial Propatria, en Caracas, presuntamente por estar en silla de ruedas.

“Ustedes están viendo ahí a Balú, ¿no? Bueno, yo iba a entrar a comprar y me corrieron porque no se puede entrar con la silla de ruedas. Las personas en sillas de ruedas no pueden entrar a Balú”, dijo en un video que publicó en Twitter.

Ayary aseguró que la “pararon en seco” en la entrada de la tienda y le dijeron que no podía ingresar. Poco después, pidió en la misma red social que no haya más discriminación hacia las personas con discapacidad.

Agregó que el vigilante solo encogió los hombros cuando le comentó que se trataba de discriminación. “Es que ni siquiera el guardia supo darme razones. Mi día iba tan bien que no quise amargármelo discutiendo con gente así”, afirmó.

La denuncia de la joven se viralizó. “Te entiendo, a mí me ha pasado lo mismo. Hay lugares donde no dejan entrar a los que estamos en silla de ruedas”, comentó un ciudadano en la publicación, que también comentó Jorge Arreaza, el excanciller de Nicolás Maduro.

“Qué fuera de lugar. Eso no solo es discriminación, sino violación de los derechos de una persona con discapacidad. Eso acarrea sanciones legales”, expresó un usuario.

“Esto es una vergüenza, una aberración. No puede ser que en nuestro país ocurran estos casos, que están lejos de ser aislados. El establecimiento y la compañía deben ser sancionados de conformidad con las leyes de protección a las personas con discapacidad”, manifestó otro.

“Había escuchado en algunas tiendas que no dejaban pasar coches de bebés porque algunos ladrones los usaban para meter mercancía robada dentro y despistar. Sospecho que lo de la silla de ruedas es por la misma razón. Un completo abuso, si me lo preguntan”, añadió una ciudadana.

La democracia muere cuando hay censura. Hoy tú puedes ayudar a mantener el periodismo independiente solo con USD 3 al mes. ¡Aporta y sé parte de la solución!