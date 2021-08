(26 de agosto del 2021. El Venezolano).- Tres familiares del actor venezolano Edgar Ramírez murieron con menos de 48 horas de diferencia a causa del covid-19. Así lo informó el artista en su cuenta en Instagram.

Ramírez expresó en un comunicado que su triste experiencia comenzó el sábado pasado, 21 de agosto, cuando falleció su tía Lucy, y en solo cuestión de horas «se derrumbó» su tío Guillermo.

“En menos de 24 horas el covid-19 le había quitado la vida a ambos», dice el comunicado posteado por el actor. «No habíamos podido aún recoger las cenizas de mi tía Lucy, cuando ya debíamos incinerar el cuerpo de mi tío Guillermo”.

Contó que el lunes siguiente, sin «poder procesar el susto y el horror del fin de semana», llegó la noticia de que el cuñado de su tía Nidia, Rafael, “también había muerto después de meses luchando con complicaciones de covid-19″.

Y agregó: «Por momentos siento que es una pesadilla de la que me voy a despertar, pero sé que no lo es. Que es tan real como el aire que en este momento me cuesta respirar».

Manifestó que es importante para él compartir su situación y promover la «imperiosa necesidad de vacunarnos, quienes tenemos la suerte de acceder a una vacuna; nadie que tenga acceso a una vacuna debe morir de covid-19″.

Recordó que meses antes su abuela Bertha murió por las mismas causas.