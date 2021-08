(25 de agosto del 2021. El Venezolano).- El periodista y escritor argentino, residente en Miami, Hernán Vera Alvarez ofrecerá un curso de “Escritura creativa”, titulado “Cómo desbloquear el iPhone”. “Un coordinador no te da talento”, asegura el profesor, “el talento lo tiene el que viene al taller, pero sí a través de ejercicios, técnicas narrativas y análisis de textos logra que la persona saque aquellas historias que hace tiempo quería escribir”. El escritor agrega:”En estos años muchos de los escritores que concurren a mis talleres han ganado premios y publicado en editoriales, lo cual me hace feliz”. “Cómo desbloquear el iPhone” se impartirá todos los jueves, a partir del 2 de septiembre, vía Zoom. El cupo es limitado. Más información, escribiendo a [email protected]

Hernán Vera Álvarez nació en Buenos Aires en 1977. Es escritor, dibujante y editor. Realizó estudios de literatura en FIU (Florida International University) donde actualmente trabaja como profesor. Desde hace años imparte talleres de escritura creativa en distintas instituciones, entre ellas, el Koubek Center del Miami Dade College. Ha publicado el libro de poemas Los románticos eléctricos (2020), la novela La librería del mal salvaje (2018) —Florida Book Awards—, dos de relatos, Grand Nocturno (2016) y Una extraña felicidad (llamada América) (2012), y el de comics ¡La gente no puede vivir sin problemas! (2000). Es editor de las antologías Don´t cry for me, América (2020) —Latino International Book Awards—, Escritorxs Salvajes (2019), Miami (Un)plugged (2016) y Viaje One Way (2014). Vivió ocho años como un ilegal en los Estados Unidos donde trabajó en un astillero, en la cocina de un cabaret, en algunas discotecas y en la construcción.