(25 de agosto del 2021. El Venezolano):- La poderosa combinación de diversidad, equidad, inclusión y pertenencia (DEIB, por sus siglas en inglés), son mucho más que una moda. Al menos, lo es para una mujer como Carolina Veira, una ejecutiva galardonada, apasionada por el avance de los hispanos y otras comunidades subrepresentadas en los EE. UU. Es defensora de la salud mental, el progreso económico de las latinas, el impacto social y los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas.

Pero, ¿qué es la diversidad e inclusión? “La diversidad va mucho más allá de tener personas de diferentes razas y religiones en los lugares de trabajo o colegios, universidades o comunidades. La diversidad es hacer que todos los seres humanos se sientan bienvenidos, incluidos y valorados”, dice Carolina, al tiempo que comenta que en cuanto a la inclusión “las personas deben ser celebradas, no separadas, por sus diferencias. Para dar vida a sus ideas, experiencias y prácticas únicas, las personas deben sentirse empoderadas e inspiradas. Y para ser verdaderamente eficaz, la inclusión debe estar arraigada e integrada en todos los procesos e iniciativas”.

Y Carolina, además de estos temas tan interesantes, también se ha consagrado a la equidad, con especial énfasis en los hispanos. Carolina dice que adora su trabajo con personas de “América del Sur, Europa y aquí en los EE. UU. Su amor y apoyo me asombra y me hace querer ir más allá, llegar más alto y amar más profundamente. He podido hacer lo que hago porque ellos, son personas increíbles que me han allanado el camino, dándome consejos, compartiendo sus sueños o simplemente prestándome un oído amistoso”.

Carolina trabaja de manera profesional y cuya carrera universitaria es en Administración de Empresas y Contabilidad, está al frente de un gran equipo humano en una empresa líder de salud en el estado de Florida: CareMax, Inc., en donde apoya a comunidades vulnerables a encontrar el camino del bienestar. Al respecto dice: “Mi experiencia es en Finanzas; los números simplemente tienen sentido para mí. Analizar información, comprender el desafío y pensar en soluciones es algo que siempre me ha gustado. Sin embargo, también me ha apasionado la educación y apoyo a comunidades vulnerables, la empatía y la inclusión como elementos esenciales para ser exitosos en los negocios”.

Realmente, dice Carolina, que como seres humanos, las personas están destinadas a ser parte de algo más grande que ellas mismos. Es entonces cuando encuentran un propósito en lo que hacen. Debido a esta creencia personal, siempre ha trabajado en iniciativas para hacer avanzar a las comunidades, particularmente ayudando a las minorías a prosperar. Ha desarrollado capacitaciones y seminarios, escrito boletines, ha sido autora de libros, conferencista y anfitriona de conversaciones con líderes hispanos en los EE. UU.

“Creo que si todos combinamos nuestros talentos y experiencias y los usamos para elevar a otros, podemos abrir puertas y ayudar a nuestras comunidades a avanzar, crecer y liderar. Estoy comprometida a ser una voz para aquellos que no la tienen. Quiero recordarles a todos su valor y el poder de sus voces e historias”, dice.

Acerca de Carolina

Carolina obtuvo una doble licenciatura en Ciencias en D’Youville College tanto en Negocios como en Contabilidad y una Maestría en Administración de Empresas. Ella es ecuatoriana-estadounidense que actualmente reside en Miami. Le gusta el tenis, los Buffalo Bills y habla tres idiomas.

Entre otros premios, ha sido galardonada con el 2021 Hispanic Women of Distinction, 2021 Latino Leaders Worth Watching de Profiles in Diversity Journal, 2020 Campeona Emprendedora de Buena Vida Media & Latin American Business Association (LABA), 2020 – 100 mujeres exitosas en los negocios y el 2020 Premios que Empoderan y Abrazan a las Mujeres de la Camara Hispana de Comercio del Sur de la Florida.