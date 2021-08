(24 de agosto del 2021. El Venezolano).- La primera gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, asumió el cargo el martes y prometió cambiar la cultura política del estado y trabajar para garantizar que los neoyorquinos “vuelvan a creer en su gobierno”.

Juramentada públicamente el martes por la mañana por el juez más alto del estado, Hochul asume el cargo de gobernador a raíz de un escándalo de acoso sexual que expulsó del poder a su predecesor, Andrew Cuomo. Prometió que “cambiar la cultura de Albany” sería una prioridad absoluta.

Horas antes, Hochul, un demócrata de Buffalo que cumple 63 años esta semana, se convirtió oficialmente en el gobernador número 57 del estado de Nueva York en una ceremonia privada.

Hochul se comprometió a fortalecer la respuesta del estado a la pandemia de COVID-19 y acelerar la ayuda directa a los residentes que la necesiten, todo con miras, dijo, a recuperar la confianza de la gente de Nueva York en sus funcionarios electos.

“Quiero que la gente vuelva a creer en su gobierno”, dijo.

Cuomo, quien en sus comentarios públicos finales el lunes se quejó de la investigación estatal que concluyó que el gobernador demócrata había acosado sexualmente a mujeres que trabajaban para él era injusto, era conocido por un enfoque contundente de los acuerdos políticos que lo dejó solo en medio de los pedidos de renuncia. .

Hochul, cuyo currículum abarca desde la junta municipal en el norte del estado de Nueva York hasta la Cámara de Representantes de Estados Unidos en Washington, prometió traer un estilo completamente diferente a la oficina del gobernador.

“Espero un enfoque nuevo y colaborativo. Así es como siempre me he comportado. No habrá nada nuevo para mí”, dijo, hablando con los periodistas después de la ceremonia en el Capitolio del Estado en Albany.

Dijo que ya está trabajando con el alcalde de la ciudad de Nueva York, Bill de Blasio, cuya disputa con Cuomo a menudo generaba críticas veladas y agudas.

“No a ciegas”, prometió Hochul, quien dijo que De Blasio la llamó el lunes para avisarle que momentos después anunciaría un mandato de vacunación para todos los maestros de la ciudad de Nueva York. Al indicar que está considerando un mandato similar para todos los maestros del estado, dijo que haría un anuncio, posiblemente más tarde el martes.

“Tengo la oportunidad de reunir a todos los interesados ​​ahora que soy oficialmente gobernador y tengo la capacidad de trabajar con ellos. También discutiré esto con nuestro liderazgo en la Asamblea y el Senado”, dijo Hochul. “Así es como se ve la colaboración”.