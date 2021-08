(23 de agosto del 2021. El Venezolano).- Reciba Sra. Machado, un fuerte abrazo y mi cálido saludo, en uno de mis artículos anteriores, le dirigí una carta abierta a Guaido, que la titule “dime con quién andas y te diré quién eres,” motivado a un video de él, acompañado de Ramos Ayud, Manuel rosales y otros pájaros de mal agüero, allí le explique por qué y lo que le pronostique, así salió, quien es Guaido hoy, un bolsa, igual político frustrado, que no atienden consejos, pero allá ellos. es momento de hablar ahora, de los destructores y asesinos dictadores del siglo XXI, como parte de las referencias, que hay que hacer de unos y otros, un militar y un civil, (Chávez y Maduro), EL comportamiento en sus diferentes mandatos y de los momentos, lo que significa que el problema es de capacidad, aun de grupos elites o asesores, que no han podido ellos mismos con su gobernabilidad, pueden asesorar en deshonestidad, in- moralidad y hasta en menor capacidad meritocratica. Ambos fueron un desastre y deshonestos durante 21 años y todavía sus adeptos aspiran, que locos, hoy la calidad de vida retrocediendo hasta alcanzar el último lugar, por debajo de Haití, que es bastante decir.

Con la peor demostración política, deshonesta e inmoral, sin poder solucionar los problemas de un estado o un cargo, que han manejado y lo han chocado, que será con un país. su tolerancia y desaciertos, lo bueno o malo, no ha sido bien ejecutado, perdieron el norte y no los borraron a nosotros también, nos volvimos temerosos, el resultado fue desastroso, no sirvieron los políticos nuestros, durante 40 años, donde privo el interés por mandar y la deshonestidad, de una y que democracia, donde Acción Democrática de eso 40 años gobernó 31 años, más dos años del golpe del 45 a Medina, con Rómulo Betancourt, sin contar A Delgado Chalbaud y German Suarez Flamerich (pro adeco y adeco el otro) y Copei 12 años, ¿usted cree que son una maravilla, serán buenos asesores? ofrézcales un cargo y se vuelven locos. Usted es sumamente capaz, nombre gente de ese 10% que creo que nos queda de honestos y meritocraticos, no sé, ni mi interesa, le daré, una sugerencia, pero tiene como ejemplo a Marco Pérez Jiménez, lo que hizo en 4 años, dudo que en toda la vida republicana, haya existido otro o un Antonio Guzmán Blanco, en su bienio, quinquenio y septenio. Los únicos que han modernizados el país, recuerde a Mac Namara, con su lema, “no hay desarrollo sin seguridad, ni seguridad sin desarrollo.” su carácter, mano dura y valentía sin temor, son suficientes. Los talibanes armados hicieron correr los gringos, que tal, poniendo en tela de juicio su poderío y potencia. Sus planes y medición de las consecuencias, consecución de profesionales y técnicos que nos enseñen a los que no sabemos, sin populismos, modificación de leyes que aumenten las penas y cumplimiento estricto de la ley penitenciaria, jueces honorables y capaces y honestos. Modificando las cárceles. El incumplimiento de las normas deben ser sancionadas, la educación es prioritaria, de eso usted sabe más que yo, el problema es el elemento humano, en el comportamiento político, no se trata de inventar culpables, pero si responsabilizar a las personas con cultura, honesta y buenas costumbres. Los migrantes y socios como China, Rusia, Cuba u otro país, que haya seguido esa aplicación socialista del foro de Sao Paulo. Por último los políticos socialistas y políticos de ayer, ya se les paso su cuarto de hora y están viciados, la oposición seguirá negociando con la dictadura pero no con vente Venezuela. carácter, inteligencia y poder de decisión, es lo que le sobra, no es verdad, que la ONU, la OEA, La Corte Penal Internacional u otro organismo de esos, inclusos países para solicitarles ayuda, que no la van a dar nunca, trátelos con la misma hipocresía y diplomacia, pero hasta allí, olvídese de ellos. Haga una limpieza total con las fan y las policías nacionales y municipales. Mi voto y asesoramiento a su orden a cambio de nada.