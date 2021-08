(21 de agosto del 2021. El Venezolano).- Después de dos años de su última vez en un cuadrilátero, Manny Pacquiao volverá a ponerse los guantes. Enfrente estará el cubano Yordenis Ugás y se pondrá el juego el cinturón Súper del peso welter AMB. El combate se llevará a cabo en el T-Mobile Arena de Las Vegas y la velada se podrá seguir a partir de las 22 por ESPN para toda Latinoamérica.

A cuatro meses de cumplir 43 años, esta podría ser la despedida del histórico boxeador filipino del profesionalismo. Único en el deporte de los puños en haberse consagrado en ocho ocasiones como campeón mundial en categorías diferentes, acumula más de 25 años de carrera con un récord de 62 victorias, 39 de ellas por la vía rápida del KO, más siete derrotas y dos empates.https://65a3bc59035be531a2ef72e1cf7e9328.safeframe.googlesyndication.com/safeframe/1-0-38/html/container.html

El púgil zurdo, que debutó a principios de 1995, se subió al ring por última vez a mediados de 2019. En aquella ocasión se enfrentó al estadounidense Keith Thurman en el MGM de Las Vegas y, tras superarlo por puntos en fallo dividido, le arrebató el título de la categoría wélter de la Asociación Mundial de Boxeo. Luego de dicha conquista, Pacman fue declarado como campeón en receso, razón por la cual su rival ascendió como monarca de la categoría.

La historia de Pacquiao marca que logró triunfos inolvidables ante otros históricos del boxeo en las últimas décadas. Llegó a vencer a Juan Manuel Márquez, con el que se enfrentó en cuatro ocasiones, también superó a Oscar de La Hoya (no hubo título en juego), Miguel Cotto y Adrián Boner hace un par de años. En 2015 se enfrentó a Floyd Mayweather Jr. por el cinturón wélter OMB, AMB, CMB y The Ring, y fue derrotado por decisión unánime de los jurados. Pacquiao es senador en Filipinas y los rumores indican que podría candidatarse para ser presidente de su país (Photo by Patrick T. FALLON / AFP)

El rival del filipino no es el que iba a tener en un principio. Antes de tener que verse las caras con Ugás, el contrincante de Pacquiao iba a ser Errol Spence, pero el nacido en los Estados Unidos sufrió un desprendimiento de retina en su ojo izquierdo y deberá someterse a una cirugía que lo alejó del combate estelar de una velada que tendrá otras tres peleas en la noche de Las Vegas.

La historia marca que el cubano Ugás tendrá el combate más relevante de toda su carrera. A sus 35 años, el nacido en Santiago de Cuba tuvo un enorme recorrido por el boxeo amateur. Fue campeón mundial en esa condición en 2005. Dos años más tarde, en los Juegos Panamericanos de Río 2007, ganó la medalla dorada. Acto seguido, en los Juegos Olímpicos de Beijing 2008, se subió al podio y fue bronce.

Esa fue su última gran aparición antes de transformarse en profesional en 2010. Yordenis acumula un palmarés que incluye 26 triunfos -12 por KO- y cuatro derrotas. Hace poco más de dos años, en 2019, cayó ante el estadounidense Shawn Porter por la corona del CMB y fue en septiembre del año pasado cuando superó a Abel Ramos, triunfo que le valió obtener el título regular AMB. El cubano Yordenis Ugas tendrá la pelea más importante de su trayectoria (Photo by Patrick T. FALLON / AFP)

En caso de ganar, Pacquiao se convertiría en el tercer campeón más longevo de todos los tiempos y sólo se ubicaría detrás de otras leyendas como Bernard Hopkins (49 años y 94 días) y de George Foreman (45 años y casi 300 días).

En cuanto a la bolsa de la pelea, se estima que el Pacman ganará 5 millones de dólares de base, a la espera de lo que serán los ingresos por Pay Per View que se podrían generar en los Estados Unidos. Para ver el enfrentamiento del filipino y el cubano en territorio norteamericano se deberá abonar casi 75 dólares. De esta manera, los organizadores creen que Pacquiao podría sumar una ganancia de unos USD 25 millones.

Manny Pacquiao vs. Yordenis Ugás

Hora: 22 (Argentina), 21 (Chile y Venezuela) y 20 (México, Colombia y Perú)

TV: ESPN

Título en juego: Súper del peso wélter