(21 de agosto del 2021. El Venezolano).- Los expertos en salud de Florida advierten de los efectos secundarios que puede provocar el coronavirus. Según datos recientes, hasta el 30% de los pacientes sufren síntomas neurológicos o psiquiátricos a largo plazo.

Cuando Claudia Pérez contrajo COVID en una reunión familiar, experimentó la mayoría de los síntomas de los que todos hemos oído hablar: dolores corporales, tos, congestión, escalofríos y fiebre, reportó Miami.cbslocal.

“A la tercera semana volví al trabajo y me di cuenta de que no podía leer los correos electrónicos, no podía concentrarme, no podía comprender nada de lo que leía”, explicó Pérez.

La confusión inducida por el COVID de Claudia es algo que, según los investigadores médicos y científicos, es cada vez más frecuente.

Aunque los datos varían mucho, las estadísticas más recientes de los Institutos Nacionales de la Salud revelan que hasta un 30 por ciento de todos los pacientes de COVID-19 sufren algún tipo de síntomas neurológicos o psiquiátricos.

“En realidad, nunca vuelven a la vida normal, y notamos que los pacientes no pueden funcionar normalmente como lo hacían”, explicó la Dra. Syeda Hussain, médico del Memorial Healthcare System.

El Memorial Healthcare System es el primero en establecer una clínica de larga duración de COVID en el sur de Florida con varios expertos.

“En algunos casos, los síntomas leves como dolores de cabeza y en algunos casos, la falta de aliento, la fatiga, la niebla del cerebro, la ansiedad, la depresión”, dijo el Dr. Hussain.

“Nunca tuve problemas de ansiedad. Ahora los tengo. Nunca tuve problemas de memoria. Sólo tengo 40 años y de repente estaba perdiendo la memoria”, dijo Pérez.

Madre de cinco hijos, Pérez admite que en un momento dado no pudo encontrar su coche en el aparcamiento de un centro comercial y que, una vez que lo hizo, no recordaba el camino a casa.

Es un tema especialmente desconcertante porque los profesionales médicos admiten que no saben realmente por qué se produce esta niebla cerebral y otros problemas neurológicos.

“No hay ningún análisis de sangre o de imagen que pueda explicar los síntomas”, dice el Dr. Hussain, uno de los expertos del programa.