(16 de agosto del 2021. El Venezolano).- El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, justificó el retiro de tropas norteamericanas de Afganistán y reconoció que la nación cayó en manos de los talibanes “más rápido de lo que anticipábamos”.

Las definiciones del mandatario estadounidense ocurren tras jornadas de tensión en el país que ha sufrido el avance del grupo fundamentalista.

“Nunca hay un buen momento para retirarse, sabíamos cuál era el riesgo, pero esto se desarrolló más rápido de lo que anticipábamos”, señaló Biden, quien apuntó que “es un error pedir que las fuerzas estadounidenses aumenten cuando las propias fuerzas armadas de Afganistán no están dispuestos a hacerlo”.

“Nuestra misión en Afganistán no era construir una nación, ni crear una democracia unida. Nuestro único interés nacional en Afganistán ha sido y sigue siendo prevenir un ataque terrorista en Estados Unidos”, aseguró.

En esa línea, el presidente de Estados Unidos afirmó enfático que “las tropas no van a luchar en una guerra, morir en una guerra que las tropas afganas no están dispuestas a luchar. Nos hemos gastado un billón de dólares, dado todas las herramientas (…) pero no podemos darles la voluntad de luchar por su futuro“.

“Cuántas generaciones de estadounidenses quieren que yo mande a luchar en la guerra civil de Afganistán, cuando las fuerzas armadas locales no lo hacen”, cuestionó y enfatizó que “no voy a repetir los errores que hemos cometido en el pasado”.

“Quiero reconocer cuán doloroso es esto para muchos de nosotros. Lo que hemos visto en Afganistán es desgarrador“, comentó Joe Biden.

Y, en ese sentido, aseguró tajante que “no me arrepiento de mi decisión” de retirar las tropas del país.