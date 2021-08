(16 de agosto del 2021. El Venezolano).- Una de las grandes figuras del tenis mundial y favorito de los aficionados del Torneo de Cincinnati, que comienza mañana, lunes, no tendrá al tenista suizo Roger Federer, quien confirmó a través de un vídeo que tampoco estará en el Abierto de Estados Unidos después que necesitará una tercera cirugía en su rodilla derecha.

Federer, tras explicar que la decisión de no competir en los torneos de pista dura de Estados Unidos de la Serie US Open era la mejor decisión también estaba convencido que volvería a competir al más alto nivel aunque ahora tenga que permanecer fuera de acción durante «varios meses», reseñó EFE.

El legendario tenista suizo el explicó que el procedimiento quirúrgico al que se va a someter lo dejará con «un rayo de esperanza» de poder regresar a la competencia.

Federer anunció la noticia el domingo a través de un mensaje de vídeo en Instagram.

“También he estado haciendo muchas consultas con los especialistas médicos sobre mi rodilla, obteniendo toda la información a medida que me lesioné durante la temporada de césped y Wimbledon”, señaló Federer. «Lamentablemente me dijeron que a mediano o largo plazo, para sentirme mejor, necesitaría cirugía, así que decidí hacerlo. Estaré con muletas durante muchas semanas y luego también fuera del juego durante muchos meses «.

Federer, de 40 años, que tiene 20 títulos de Grand Slam individuales para compartir el récord masculino con el español Rafael Nadal y el serbio Novak Djokovic, reconoció que existe la posibilidad de que su carrera como jugador termine.

Pero también dijo que rehabilitaría la rodilla con el objetivo de tener la capacidad de volver a competir en plenitud de condiciones.