(16 de agosto del 2021. El Venezolano).- El presidente del partido El Cambio, Javier Bertucci, reiteró -este lunes- su llamado a la unidad de los factores políticos de oposición, considerándolo indispensable para lograr la victoria electoral el próximo 21 de noviembre. En este sentido, instó a todos los líderes del país a buscar la unidad superior.

“Si no vamos con candidatos unitarios, va a ser difícil derrotar al PSUV”, sostuvo el también diputado a la Asamblea Nacional (AN), agregando que no es el momento de criticar a quienes no participaron electoralmente en el pasado, y ahora sí quieren hacerlo. A juicio del líder político, se le debe dar la bienvenida a todos los que deseen participar, con el objetivo de llegar a acuerdos que permitan postular a candidatos únicos y ganadores en cada gobernación y alcaldía del país.

Bertucci consideró además que es momento de hacer cambios en la dinámica política. “Es momento de crear alianzas robustas entre los factores democráticos de oposición para gobernar juntos en alianza”, explicó.

En este sentido, el pastor evangélico invitó a los líderes de todo el país a dejar de lado el egoísmo, alegando que no se deben presentar candidatos para fortalecer partidos, sino postular a líderes verdaderos y reconocidos en las regiones que resulten ganadores. “Nos tenemos que poner de acuerdo todos los que vamos a participar y a aquellos que no quieren participar, los seguiremos invitando”, expresó.