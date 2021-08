La opinión pública sigue conmocionada con varios hechos en los Estados Unidos. Por ejemplo, la renuncia de Cuomo, el gobernador de New York. No habiendo una decisión judicial, ni siquiera una acusación formal, su renuncia se produce por efecto de la presión pública.

En Estados Unidos, hay mucha variedad en la opinión pública, las hay naturales, pagadas, etc. Lo que nadie puede negar es que ella produce efectos. Ella es respetada, algunas veces temida, otras injusta.

La opinión pública es real. De auténticos efectos en la política.

Más allá de estar o no de acuerdo con la renuncia de Cuomo, produce envidia ver una sociedad, llena de fallas, de errores, de manipulaciones, que respeta, que la acata, cuando se hace pública una situación, a diferencia de lo que ocurre en nuestro país.

Ustedes se imaginan a un funcionario público nuestro renunciando por que unas mujeres lo señalan de ACOSO SEXUAL. Ese país no existe para nosotros. Es impensable. Puedo incluso asegurar que en Venezuela, ese dirigente, recibiría elogios en lugar de críticas.

Recuerdo cuando Clinton fue acusado. En Estados Unidos el manejo de los medios lo favoreció y lo exoneró. En Venezuela desde el principio esa situación generó “bromas, chistes y comparaciones”, desde el principio.

Aquí acaban de celebrar un falso ejercicio democrático, con reglas de juego establecidas, cambiadas y aplicadas a su interés, donde prevalecieron los enfrentamientos armados, golpes, señalamientos, etc, menos que un debate de ideas, de planteamientos.

De paso, llegamos al paroxismo de la burla cuando los representantes de esa tragicomedia electoral niegan esos eventos y los presentan como ejemplos.

Las primarias del PSUV no fueron elecciones sino adjudicaciones bajo la égida de los tiranos. El resultado y el interés nacional, fue secundario.

Lo mismo podemos decir de los contrarios al chavismo, mal llamados “oposición”. El pacto de salvación nacional es de salvación personal. Van a México en turismo político. Ya todo está arreglado y es decepcionante leer todos los días sobre los regresos, las habilitaciones de quienes hasta ayer llamaban “Dictador” a Nicolás. Pregunto ¿Y después de inscritos y/o electos, como se dirigirán a él?

¿Por qué no participaron el 6D pasado? ¿Por qué ahora se vislumbra una salida electoral? Sería que antes había otro interés…

¿Hay más condiciones para participar ahora que para el 6D? ¿Por qué nadie le ha dado la cara a la opinión pública y pide perdón por el error, si es que hay que pedirlo?

La burla, el irrespeto es la norma.

El whiskey rueda a placer. Ya varios han sido vistos en la Plaza Garibaldi disfrutando de los mejores mariachis. Han tomado de la mejor penca de tequila.

Yo estoy de acuerdo en ir a elecciones. Sin embargo es necesario que se disculpen ante la gente y admitan que no han podido mejorar las condiciones.

Háganlo rápido. Ya hay varios como Smolanski, criticando la participación o ¿Llorando por la pérdida de la beca? ¿Qué cree usted?

En Venezuela hay censura del régimen en muchos medios. Igual la hay de los mercaderes de la información, los mismos que con mujeres desnudas mantienen los falsos números de un portal. En esos medios también eres censurado si dices algo en contra de lo más inútil que una pistola de mariachi, el gobierno interino. Nunca fue gobierno, salvo para manejar a través de terceros las ayudas y presentar un informe muy fallo, contradictorio, entre otros.

No hay una legítima defensa de la opinión pública en Venezuela. Celebro la política editorial del Diario Tal Cual, impregnado del buen periodismo.

Quieren salvar a Venezuela, es simple: Hagan oposición y abandonen el “calculismo político°

Ya sabíamos que Maduro no podría. El asunto es que los que quieren venir, actúan de la misma manera, aunque en menor cantidad.

La idea de la MUD-G4 es vender que participar no es nada malo, yo agregaría: TAMPOCO NADA BUENO.

La alianza o apodados “alacranes” no participaran. Ellos han negociado ABIERTAMENTE con Nicolás. Por lo menos no lo hicieron a escondidas como los “contrarios al chavismo”, mal llamados “oposición”. En esta columna advertimos que Noruega nunca se había retirado y que las reuniones se dieron no tan “top secret”.

La MUD-G4 debiera empezar por explicar ¿Por qué no fueron el 6D a elecciones de AN, cuando incluso había mejores condiciones? Al menos deberían asumir el error.

Seguimos con más de 300 presos políticos.

Lo último. Cómo es que durante tanto tiempo han calificado a Nicolás y su gobierno, de un régimen que ha cometido delitos de lesa humanidad y ahora se sientan con ellos, en un acuerdo ya “acordado” (perdonen la necesidad de redundar).

Por eso insistimos sobre la necesidad de una fortalecida OPINIÓN PÚBLICA, que sea auténticamente CAIGA QUIEN CAIGA.

CAIGA QUIEN CAIGA

¿Qué busca Capriles? Vuelve a sus andanzas. No será candidato a nada, por ahora como diría el charlatán del siglo. Simple: Monta sus cabezas de playas para la invasión a la presidencia que piensa hacer en el 2024. Sí, así como lo lee. Marquina en Lara, Guanipa en Zulia, Tomas Guanipa en Caracas, Ocariz en Miranda y otros más. El problema es que su falta de seriedad lo llevará a la sepultura, pues en política no siempre pasa lo que uno quiere. Él prepara todo eso porque sabe que PRESIDENCIALES no habrá ni este, ni en los próximos dos años. De aquí al 2024, quizá le salga hasta bien la jugada de “pisa y corre”. Mucho más con el deceso político de Leopoldo y Guaidó. Él queda solo en la selva opositora, salvo María Corina, quien seguramente en el 2024, inventara otra cosa para no aspirar y eso beneficia a Capriles.

¿Qué alguien me explique la presencia de Stalin González en México? Fue el primero en abandonar elegantemente el barco de Guaidó y ahora está allí. Seguramente disfrutará como lo hizo en Estados Unidos y dirá que le “brindaron”. Qué suerte la de algunos. Me dicen que él está allí en representación de Capriles…No entiendo.

BALDE DE AGUA FRIA La decisión de la CPI, siembra dudas en la realización del diálogo hoy. Igual lo de la CPI es un proceso muy largo y el pueblo espera decisiones rápidas. Nos agarra la decisión encima de la emisión de esta columna. Revisaremos y luego comentaremos.

CAMBIOS DE FISCAL: Fuerte comentario en Caracas. ¿Castigaran a Tareck William Saab por lo que a juicio de muchos chavistas es una derrota, cuando en realidad es un acto de justicia. El hombre que pudiera sustituirlo es el pesado Hermann Escarra. El problema es que su nombre también está ligado a fuertes denuncias. Amanecerá y veremos.

CELEBRAMOS la libertad de Roberto Henríquez. Merecida por demás pues su persecución y proceso fue injusto. Él seguro será una voz valiosa en el falso acuerdo de México.

LAMENTABLE muerte la de los dirigentes Jesús Romero y Balmore Rodríguez, ambos ex concejales de Maracaibo. Paz a su alma. Igual el caso de la Alcaldesa de Piritú y el suicidio de su hijo mucho mayor drama para esa familia.

EN ESE FALSO ACUERDO O DIÁLOGO ¿Por qué se obvia a los venezolanos en el exterior? Sencilla razón, esos no se venden por una bolsa de comida o por unos litros de gasolina de mala calidad. Que bueno sería que en esas primarias se nos tomara en cuenta.

TIMOTEO ZAMBRANO Y EL EJEMPLO QUE CUOMO y otros han dado en los Estados Unidos como Navarrete de la legislatura de Arizona, definitivamente son hechos que nos alejan de un país donde la opinión pública tiene fuerza. Por ejemplo, en el 2010, el diputado en cuestión, fue acusado por su ex esposa Rosaura Sánchez Luna, de violencia patrimonial y psicológica. El caso llegó a la Subcomisión de la Mujer por intermedio de la diputada Carmen Rodríguez, fue procesado y presentado ante el plenario de la Comisión de Familia. La diputada Flor Ríos señaló en el 2010 que ese hecho llevaba siete años, oculto, silenciado. Y creo que finalmente le echaron tierra a la denuncia.

LO INEXPLICABLE para mi. Seguramente en los contrarios al chavismo y en este último están muy claros de porque lo hicieron.

Fueron habilitados políticamente los siguientes personajes:

LISTA: Osnel Alfonso Arnias, Armando Daniel Armas,Carlos Eduardo Berrizbeitia,Rosa Brandonisio (esposa de Ezno Scarano), Manuel Franco Casella, Américo Giuseppe De Grazia, Wiston Eduardo Flores, Luis Germán Florido, Antonio Gustavo Geara, Liborio Guarulla,Nidea Beatriz Gutiérrez,Mariela Alexandra Magallanes, Richard Miguel Mardo, Ramón José Martínez, Juan Miguel Matheus, Juan Andrés Mejía, Julio César Montoya, José Manuel Olivares, Pablo Martín Pérez, Marco Aurelio Quiñones, David Ricardo Uzcategui, Carlos Enrique Valero, Rafael Antonio Veloz.

Casualidad que esto se produce en este momento, dejando por fuera a otros, como el propio Enzo Scarano y habilitando a su esposa. Misterios. Muchos por cierto hasta hace poco estaban exiliados huyendo del régimen. Ya regresaron y como aspirantes, incluso sin haber sido habilitados. Muchas preguntas quedaron en el ambiente: ¿Por qué unos sí y otros no? Si supuestamente es un PACTO, un ARREGLO o un acuerdo, ¿Qué razones hay para excluir a otros?

MADUREZ Política

PCD emite comunicado. En nuestras manos hicieron llegar un comunicado del Partido Centro Democrático, donde el presidente fundador del Partido Centro Democrático (PCD), Carlos Alaimo, invitó a reflexionar a los zulianos, para que no se cometan los mismos errores del año 2017 donde se perdieron la gobernación del Zulia y muchas alcaldías. “Tengo que afirmar que el único que tiene un alto consenso es Manuel Rosales para la gobernación del estado Zulia”. Agregó Alaimo “…que el resto de los candidatos a las alcaldías deben medirse en unas elecciones primarias, en caso que no exista un alto consenso en cada municipio. El político hizo un llamado a la población zuliana, para que apoyen a Marco Rivero, actual precandidato del PCD para gerenciar a Maracaibo, “lo mejor es llamar a unas primarias entre todos los candidatos que aspiran al cargo público por parte de la oposición en los municipios”, dijo el presidente nacional del PCD.

CARACAS

Antonio Ecarri, por la Alianza del Lápiz y los partidos Unión y Entendimiento PUENTE, presentó su candidatura para dirigir los destinos de la ciudad Capital Caracas.Según Ecarri el “Lápiz viene más afilado que nunca para hacer de Caracas, la Capital educadora de América Latina”. Hay que reconocer, que mientras otros dudaron y descartaron, Ecarri ha sido constante en su plataforma y su lucha por adecentar la ciudad Capital. Sus palabras “Nosotros no andamos con guabineos (…) no necesitamos permiso de nadie, de ningún cogollo, más que el de la inmensa mayoría de los caraqueños. Esta es una candidatura por nuestros hijos, por la educación, para transformar esta ciudad después de tanta anomia”, parecieran dirigirse a personajes como Tomás Guanipa, quien después de todo lo que dijo y las posturas que asumió, abandona el Barco de Guaidó para aspirar en Caracas, tras el nuevo acuerdo preestablecido entre los contrarios al chavismo y el régimen. No dudo que la pelea será dura pues Tomás Guanipa, a mi juicio, es mucho mejor político que su hermano y asesorado por J.J Rendón, endurece el ambiente opositor, que lamentablemente favorecerá a la guardia pretoriana de Nicolás, la Almiranta Meléndez.

