(15 de agosto del 2021. El Venezolano).- En la continuación del articulo carta abierta a MCM. Debo decir que creo en la política, como una ciencia y hasta diría como un arte, necesarios en las conformaciones étnicas y de convivencia, conductas y guías de comportamiento, pero en mi caso, como autor de un libro, sobre esta materia, debo manifestar que soy completamente apolítico y creyente de la meritocracia y la Democracia.

No creo en esta retórica populista, acomodaticia y bien intencionada para unos, pero no para otros, ella debe ser única de igual modelo y comportamientos sanos, sin populismo, con actos legales propuestos y cumplibles por todos, siguiendo reglas claras, sin subterfugios y de comportamiento igualitario, por el bien común de todos, sin distingos de grupos, partidos o amiguismos y compadrazgos. No podemos darnos y mantenernos en el colonialismo, todo lo contrario avanzar en el desarrollo y la seguridad, Jamás podre creer en intereses personalistas, no meritocraticos, sin tomar en cuenta el total de una sociedad y normas que rigen los destinos y conducta a seguir, en desigual manera para grupos y cofradías, trabajar en función de todos y para todos, con democracia y sobre todo seguridad, honestidad, moralidad y defensa en general, por ello las referencia que pueda hacer de algún mandatario honesto, meritocraticos y académico, no lleva ninguna intención política de grupitos. Sin favoritismos y con una investigación seria, sin conductas interesadas previas. Sin entrar en adulaciones o adoración de ídolos, pues esto no podrá ser nunca actos de belleza femenina, solo un trabajo público de servicio social, económico, político y de seguridad (militar-policial y administrador) en función y beneficio de todos por igual, por eso el militar debe ser el más apolítico de todos, y divorciado de lo que no sea por méritos, respetando las voluntades populares, mas no populistas, con moral e ideas claras regidas por normas (leyes) que las debe respetar todo el conglomerado existente, hasta que eso no sea así, el militar no debe permitírsele votar hasta tanto no esté preparado para ello.

La actuación para con el país, de estos presidentes independientemente de lo que son y como hayan sido, la repercusión de su mandato desde el punto de vista político administrativas, no es a gusto de cada quien, ni la tolda política que represente, no es acomodaticia, pero si criticable, para poder llegar el interesado al poder. Es simplemente los hechos y realidades de cada uno y dejar asentado lo que hicieron como ejemplo y parametrar su mandato bien o mal, presidentes como: Antonio Guzmán Blanco, Cipriano Castro, Juan Vicente Gómez, Eleazar López Contreras, Isaías Medina Angarita, y Marcos Pérez Jiménez, 40 años de democracia más mediocre que exitosa, con solo dos partidos en un quítate tú para ponerme yo entre Acción Democrática y Copei, su gestión deja mucho que desear, por eso el pueblo perdió la fe en estos políticos, cuasi democráticos y vieron como alternativa a un militar, pero no todo lo que brilla es oro, Hugo Chávez, creyendo que iba a ser un Pérez Jiménez. Muy distantes, años luz, el uno del otro…Continuara…