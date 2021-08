(15 de agosto del 2021. El Venezolano).- La política en Venezuela es muy dinámica. Es una montaña rusa que tiene 20 años encendida. Hoy, en el 2021 se presenta nuevamente una oportunidad importante para el entendimiento, conociendo perfectamente quien está en la acera del frente, sabiendo quiénes son, cómo se comportan y lo que son capaces de hacer. No estoy convencido de que el Psuv fácilmente acceda al respeto de la democracia y la pluralidad que el país necesita, pero sí abre las puertas para volver a tener la esperanza de retomar la paz y la convivencia en la escena política. Mi mente y mi corazón ciertamente no asimilan el termino diálogo, pero el sentido común me indica que hoy día es una herramienta muy necesaria. No juzgo a quienes no están de acuerdo con conversar con el partido de Gobierno, tienen toda la razón de dudar, sus acciones son repudiadas tanto en Venezuela como internacionalmente.

La agenda planteada y firmada es vital para los actuales momentos; puntos importantes como: los derechos políticos, las garantías electorales, el respeto a la Constitución, la convivencia y el levantamiento de las sanciones, abarcan los problemas complejos de lado y lado. Obviamente el no cumplimento de las normas, la inexistencia de separación de poderes, la utilización de la fuerza pública en contra de la dirigencia opositora y la corrupción de nuestros minerales desencadenó en las sanciones internacionales, que hoy día desafortunadamente, afecta varios aspectos de la vida de los venezolanos de bien, sin que el Gobierno haya sido impactado de la forma esperada.

Hoy quizás el venezolano no tenga expectativas positivas en cuanto al diálogo, pero esta ventana no la podemos desperdiciar, todos los terrenos son importantes para la lucha por rescatar a Venezuela, tanto en lo interno del país como en lo externo. No puedo negar que las palabras de Gerardo Blyde como representante de la plataforma unitaria estuvieron a la altura de la circunstancia, y me devolvieron las esperanzas de que Venezuela puede tomar otro rumbo, y si, es mejor intentarlo que quedarnos en la inacción.

En algún momento y que sea muy pronto quienes adversamos a los que gobiernan hoy Venezuela debemos de manera obligatoria apartar diferencias, sanar heridas, bloquear egos y unificarnos con sentido y afecto para trazar líneas en conjunto, que nos permitan alcanzar el objetivo primordial, todo lo demás en lo personal no es relevante.

Esperemos los resultados de estas conversaciones, no son temas sencillos, abarcan muchas dificultades, Dios todo poderoso con nosotros.

Manuel Vicente Román

