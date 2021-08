(13 de agosto del 2021. El Venezolano).- La Iniciativa Democrática de España y las Américas (IDEA) celebró como una contribución decisiva en favor de la democracia representativa y las libertades en las Américas la decisión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, a cuyo tenor “la reelección presidencial no constituye un derecho” y “la prohibición de la reelección presidencial indefinida es compatible con la Convención Americana de Derechos Humanos, la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, y la Carta Democrática Interamericana.

La Secretaría de la Corte notificó oficialmente a la Secretaría General de IDEA dicho pronunciamiento en el día de hoy, adoptado el pasado 7 de junio como Opinión Consultiva OC-28/21 (“La figura de la reelección presidencial indefinida en sistemas presidenciales en el contexto del Sistema Interamericano de Derechos Humanos”).

IDEA expresó su reconocimiento al presidente de Colombia, Iván Duque, cuyo gobierno presentara la solicitud de opinión consultiva que dio lugar a la mencionada decisión consultiva interamericana, así como a los expresidentes Andrés Pastrana de Colombia y a Jorge Tuto Quiroga de Bolivia, impulsores de aquélla.

Iniciativa Democrática de España y las Américas (IDEA) es un foro internacional no gubernamental que integran 37 ex Jefes de Estado y de Gobierno comprometidos con la alternabilidad democrática, que desde la sociedad civil y en la opinión pública observa y analiza los procesos y experiencias democráticos, reflexiona sobre las vías y medios que permitan su instalación allí donde no existen o se han deteriorado, así como favorece su defensa y respeto en los gobiernos que los desarrollan (www.idea-democratica.org).

