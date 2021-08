Una encuesta realizada por la firma Delphos, de Felix Seijas, para evaluar la gestión y la expectativa electoral frente a las elecciones previstas para el 21 de noviembre, reflejan una tendencia favorable para David Uzcátegui, como candidato a la gobernación de Miranda, y para Josy Fernández para repetir como candidato opositor a la alcaldía que actualmente gerencia, la alcaldía de Los Salias.

En este estudio, realizado desde el 19 al 24 de julio en el municipio Los Salias, ante la pregunta ¿quién le gustaría a usted que fuese el candidato de la oposición para la gobernación de Miranda?, 43,7% de los encuestados del segmento «muy seguros de votar» están dispuestos a votar por David Uzcátegui, superando a Carlos Ocariz, quien registra 13,3% de intención, en una medición polarizada entre ambos.

En este mismo sondeo se realizó a los encuestados la pregunta: ¿entre las siguientes cuatro personas, quién le gustaría a usted que fuese el candidato de la oposición para la Alcaldía de Los Salias?, no queda duda de la preferencia hacia Josy Fernández entre los votantes en el reglón «seguro de acudir a las urnas», con 79%. El resto de los nombres que se muestran en esta respuesta son Daniel González y Carlos Díaz, cada uno con 2,1% y Tirso Flores con 1.1% de intención de voto.

El Instituto Delphos también aprovechó la ocasión para consultar a los habitantes de Los Salias sobre los problemas más recurrentes en esta localidad mirandina, donde el mayor porcentaje de respuestas lo tiene la falta de agua con 35,3%, el alto costo de la vida/especulación con 33,6%, la falta de gasolina/combustible con 20,1%, Falta de gas reflejado en 20,1%, cortes de luz/ electricidad con 16,3% y la ausencia de transporte público con 14,8%.

La encuesta también arroja que 77,3% de los consultados considera que el responsable de los problemas que padecen es el gobierno nacional, seguido del gobernador Héctor Rodríguez con 9,9% y las sanciones de los EE UU con 4,3% de responsabilidad.

El universo tomado en consideración para este estudio fue el municipio Los Salias, con entrevistas directas en hogares como método de medición, siendo el tamaño de la muestra de 400 entrevistas.

Intención de voto de cara al 21 de noviembre

A la población votante del municipio Los Salias también se le preguntó sobre su intencionalidad de sufragar frente al proceso electoral del 21 de noviembre, donde 40,6% respondió estar seguro de acudir a votar, 29,5% dijo que quizá iría y, 13,6% dijo que quizás no iría y 16,3% afirma estar seguro de no ir a votar.

Frente a la pregunta sobre si la oposición debería participar o no en la elección, la mayoría se inclina hacia la participación de este sector político con 69,9%, mientras que tan solo 12,8% cree que no. 17,3 % responde que no sabe.

Igualmente casi la mitad de los encuestados (49%) perciben como muy importante la elección regional, 28,8% lo consideran algo importante, y 14,9% como poco importante, frente a 7,4% que lo evalúan como nada importante.

En cuanto a la intención de voto en las elecciones del mes de noviembre, 64% se inclina a favor de la oposición, 9,8% por un candidato PSUV/GPP, 16,2% asegura que no votaría y 10,1% que no sabe.