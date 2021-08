(12 de agosto del 2021. El Venezolano).- Nadeesha Uyangoda:“Soy una italiana negra y tengo pleno derecho a la ciudadanía italiana.

La escritora nacida en Sri Lanka pero quien ha vivido siempre en la Repubblica italiana, es autora del ensayo “La única negra en la sala”, entra en el debate sobre el ius soli: “¿Por qué tengo que ganar una medalla en los Juegos Olímpicos para merecer lo que debería ya ser mío? “

Así inicia esta interesantísima entrevista que el diario de Roma Repubblica le hace a Nadeesha Uyangoda escritora y ensayista nacida en la República de Sri Lanka.

Esta inteligente mujer llegó con sus padres a Italia cuando ella era una niña de solo seis años de edad.

Nadeesha es una más de aquellos ciudadanos quienes también se auto califican de ciudadanos sin patria. Esto es debido a lo difícil que las leyes italianas hacen que estos, muchos de ellos niños, cuando llegaron a la patria de los códigos romanos los cual tienen como norte el garantismo se sienten marginados socialmente desde el punto de vista de un derecho inalienable como es el de tener una patria.

Pero es que no pueden, o mejor es que no podemos olvidar y enterrar de una vez por todas la aberración de Fascismo italiano ? Es que no podemos en pleno siglo XXI, cuando Jeff Bezos se va de weekend con la novia a dar un paseo por el espacio? Y todavía estamos pensando que la raza blanca es mejor que otras? Y es que podremos olvidar que donde hay más extremistas de derecha y racistas es exactamente en el sur de Italia donde la mayoría de la población es simplemente no catalogable como blanca ?

Es que podremos olvidar que a estos trasnochados fascistas, la italia del norte los llamaba y aun los llama terrones sinónimo de inculto y cuasi de bárbaro u olivastro como el color oscuro de las olivas ? Pero esos cretinos que influencian negativamente a los diputados electos (¿ cretinos ellos también ? ) en esas tierras del sur, realmente creen que están haciendo algo positivo por un país donde la tasa de muerte es superior grandemente en relación a los nuevos nacidos ?

¿No saben que más de la mitad de los neonatos en Italia son hijos de aquellos que peyorativamente llaman extracomunitarios ? Y a los suizos como los llamamos ? ah sí señores suizos, hasta con admiración. Son ricos y sobre todo nos esconden el dinero de las mafias italianas en sus discutibles bancos.

Según el director del Observatorio de Seguridad Internacional de la muy prestigiosa universidad roma la Luiss, el Dr. Alessandro Orsini, los extranjeros en Italia producen el 9% de la riqueza general, PIB. (1). Este dato es del año 2017. ¿La cifra en términos absolutos ? Con mucho gusto: 127 millardos de euros.

Se calcula que hacia el año 2025 esta poblacion maltratada por los trasnochados de los tiempos negros del fascismo, aportaran al PIB algo mas del 12.5 %. Este desfase, los responsables están en la obligación de corregirlo lo antes posible. La nacionalidad y el ansiado pasaporte, el cual será mostrado con orgullo como buenos italianos, no pueden seguir esperando por esas generaciones, les guste o no, ellos, ya que ellos, si ellos son el futuro de nuestro país, el futuro del viejo continente.

Ahora apreciados lectores, les propongo que leamos la entrevista a esta italiana negra como ella se autodefine de grandes méritos y de impresionante personalidad y yo agregaría, con el perdón del movimiento “me too“ de gran belleza física. Tiempo de lectura 3’ y 30”.

Raúl Ochoa Cuenca en Anfi del Mar el 13 de agosto del 2021.

La entrevista es conducida por la periodista Clotilde Veltri

“La ciudadanía es un derecho, no es un estatus que deba ser merecido con gestos heroicos, con medallas de oro en los Juegos Olímpicos. Es un derecho que ahora está madurado gracias a una ley de 1992 que parece anacrónica a más de un millón de italianos y que “Nadeesha Uyangoda es la autora del reciente y exitoso folleto The Only Black Person in the Room (66thnd2nd) y de un podcast. tiene 28 años y, a pesar de haber nacido en Sri Lanka de padres cingaleses, ha pasado casi toda su vida en Italia, donde creció, estudió y formó su propia identidad. O al menos parte de ella porque define “italiano negro”. La entrevistamos mientras, a raíz de Tokio 2020 y los éxitos deportivos de una Italia ahora multiétnica, el debate sobre la ciudadanía de las “segundas generaciones” de inmigrantes se reaviva y mientras, desde las páginas de este periódico, Repubblica, pedimos que se elimine el término” raza “de los textos de la ley.

¿Por qué te defines como una italiana negra? ¿Italiana no es suficiente?

«No, en mi caso no es suficiente. Porque mis identidades son diferentes, la de un italiano se entrelaza con la de una persona de piel negra. Ser negro significa no respetar el estándar italiano que siempre se traduce en blancura, llamarme italiana negra es un gesto político para mí “.

En su ensayo, escribe que «la raza es un bagaje que personas como yo no hemos tenido el privilegio de ignorar. Es un concepto que ha definido mi vida ». ¿Debería eliminarse la palabra raza de la Constitución?

“El debate sobre la cancelación del término raza vuelve cíclicamente, especialmente en Europa continental y, después de Francia y Alemania, incluso en Italia se está volviendo a discutir ahora. Pero las personas “racializadas” como yo se oponen a esta solicitud porque creen que el término raza no solo tiene el significado que se le atribuye comúnmente, es decir, el que se refiere al Holocausto y la persecución de los judíos “.

Explícate mejor.

«El término ha sido sobrepasado desde el punto de vista biológico, hoy sabemos que los seres humanos somos iguales genéticamente, pero sigue teniendo valor desde el punto de vista social. La raza concierne a las condiciones externas que influyen en mi vida, es un bagaje cultural, social, económico que es fruto del colonialismo, la esclavitud y la segregación y como tal, para mí, sigue siendo relevante hoy. Además, algunos dicen que eliminar la palabra raza de nuestro idioma podría resultar en la eliminación del racismo, pero yo respondo con Ta-Nehisi Coates que la raza es hija del racismo y no al revés ”.

Tokio 2020 ha reavivado el debate sobre la ciudadanía para las “segundas generaciones”.

¿Es un derecho o un mérito?

“La ciudadanía no se puede merecer, se subraya continuamente la necesidad de otorgarla sobre la base de la habilidad, los logros, los esfuerzos heroicos, pero la mayoría de los jóvenes obtienen la ciudadanía por derecho simplemente porque tienen padres italianos”.

En su ensayo, el multiculturalismo, bandera de la izquierda, es rechazado sin apelación.

«El multiculturalismo debería ser una aproximación positiva al tema de la diversidad, pero en Italia se confunde integración con asimilación. Aquí la persona de minoría étnica debe ser italiana sobre la base de criterios preestablecidos: debe hablar italiano y solo eso, debe comportarse de cierta manera y todo lo que se desvíe del estándar italiano no es aceptable, se considera “extranjero”. Es hora de tener un acercamiento más acogedor a las diferentes facetas de una identidad, la italiana, que está cambiando, que ya no es monolítica. Somos personas que hablamos más de un idioma, no solo comemos pizza, no solo somos católicos, sino italianos. Para mí, la identidad es el encuentro entre la percepción que tenemos de nosotros mismos y la percepción que los demás tienen de nosotros. Y la percepción que los demás tienen de nosotros debería ser más flexible ».

También argumenta que Italia es, desde un punto de vista cultural, segregacionista. Y dice que cuando la llaman para hablar en un debate y ella se da cuenta de que es la única persona negra en la sala, “inmediatamente vienen a la mente dos cosas: el otro negro de este edificio es el que limpia, tú eres la parte”. racial. Es casi seguro que ambas sean ciertas “.

“Algunos sectores de la sociedad italiana están fuertemente segregados porque presentan barreras de acceso a los más desfavorecidos y, en este sentido, la categoría racial es relevante porque perjudica a los negros. Tomemos, por ejemplo, la literatura poscolonial de escritores afrodescendientes ya presentes en la escena cultural italiana desde los años 90. A estos escritores se les ve muy poco, nunca se les cuestiona ni se les escucha, y en cambio sería importante darles voz porque diversifican la cultura, traen a la literatura italiana y europea un imaginario diferente, historias diferentes pero en las que lo nuevo las generaciones, escuchandolas, pueden reconocer “.

¿Qué relación tiene una mujer negra italiana con el movimiento feminista y con el activismo en general?

“Creo que en Europa se hace referencia a un feminismo que no tiene en cuenta a los sujetos marginados. Los movimientos políticos deben incluir las instancias de mujeres de minorías étnicas y las de profesionales marginados como jornaleros, jinetes, ayudantes a domicilio y cuidadores ».

La entrevista ha sido copiada y traducida íntegramente del idioma italiano al castellano a través de Google Translator app