(12 de agosto del 2021. El Venezolano).- La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, conocida en Colombia como la DIAN, mantiene retenida, en el aeropuerto El Dorado, en Bogotá, por más de tres semanas, una importante carga de ayuda humanitaria que iba destinado al Aeropuerto Internacional Simón Bolívar, en el estado Vargas.

El presidente de la línea aérea venezolana, Transcarga Intl. Airways, C.A. Julio Márquez, denunció a El Venezolano, la gravísima retención de la carga. Fue abordado por este medio con la finalidad de que expusiera las razones por las cuales las autoridades colombianas insisten en la retención de las ocho toneladas de ayuda humanitaria. “Es una carga, como lo he dicho públicamente, de ayuda humanitaria, de venezolanos que viven en el exterior, que les envían a sus familiares. Es medicina, ropa, un teléfono celular. No está fácil conseguir en el país, repuestos. Como se ve, no es una operación comercial como lo ha visto la DIAN en Colombia”, denunció Márquez.

Explicó el empresario que la carga voló hace más de un mes, y que por un error de Latam, “lo que era antes LanChile, que no mandó las guías hijas, porque ellos se niegan al tema de que aparezca Venezuela como cliente final”.

Márquez enfatizó que el pasado 06 de agosto sostuvo una reunión, vía conferencia de video, con la señora Angélica María Castro, quien es abogada de la DIAN, y en la que estuvo también presente el funcionario Javier Alberto Barrera, que ya sabía del caso, y la jefa del ente gubernamental, Carolina Barrero Saavedra.

“Tuvimos una larga conversación, y por supuesto, nos atendieron muy bien, nos explicaron la situación y el procedimiento”, detalla Márquez, quien destaca que antes, como fue señalado, había hablado con Barrera y le confirmó que el proceso duraba 15 días hábiles. “Pero, esto superó esa fecha. Nuestros clientes están muy ansiosos por la carga. El señor Barrera me dijo telefónicamente, que ellos comprendían que esa carga iba para Venezuela, que el destino final no era Colombia. Esto aclara el tema. y pone en evidencia, insisto, que la carga no iba a Colombia, que no había ningún proceso diferente”.

El punto de vista de Márquez es contundente, cuando señala que “lamentablemente la autoridad colombiana, aunque nos trató muy bien, entendieron, no creo que le estén dando la rapidez que esto necesita para que los familiares reciban los productos en Venezuela”.

Reiteró que la DIAN no comprenden todavía la necesidad que tienen los venezolanos de recibir este importante envío. La carga fue recolectada en la ciudad de Miami, en varias jornadas cívicamente organizadas, de carácter privado por familiares de los venezolanos a quienes les urge cuanto antes la entrega de la mercancía, que aguardan con desesperación.

Márquez ratificó la denuncia: “Le enseñamos y demostramos que hay medicinas y donaciones, que hay prácticamente 80% de ayuda humanitaria, y repuestos, y todos lo que necesitan para que algunas cosas funcionen en nuestro país, muy privadamente. Toda la carga es de gente privada y tiene una persona que recibe en Venezuela. Repito, lamentablemente no veo que la autoridad colombiana, la DIAN le esté dando la premura que requiere la situación”.