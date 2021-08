(12 de agosto del 2021. El Venezolano).- Grupos guerrilleros que operan en la zona de Arauca y Arauquita, fronteriza con Venezuela, decretaron este semana un toque de queda en el río Arauca.

The Latam Post reseñó que, a través de una nota de voz compartida en las redes sociales y Whatsapp, un presunto miembro de las disidencias de las FARC advirtió a los canoeros, que normalmente trafican con gasolina y productos que pasan a Venezuela, que no podrán navegar entre las 6:00 pm y 6:00 am porque quien lo haga tendrá la muerte asegurada.

«No queremos que mueran personas inocentes. Tenemos una orden clara y sencilla. Canoa que después de las 6:00 de la tarde venga de allá para acá no respondemos, hermanos», se escucha decir al hombre en el audio.

Las periodistas Carola Briceño y Beatriz Galindo indicaron en la publicación que la medida sería parte del llamado Plan pistola que las disidencias de las FARC han impuesto en la zona luego de que el 3 de agosto asesinaron en el río Arauca al disidente fariano José Leonardo Guerrero Estrada en medio de un enfrentamiento entre grupos criminales.

Guerrero Estrada, conocido como el Mono, tenía 26 años de edad y era cabecilla de las milicias urbanas de la guerrilla en Arauca.

Detenidos nueve disidentes de las FARC

The Latam Post informó que integrantes de la Fuerza Armada Nacional habrían detenido a nueve integrantes de las disidencias de las FARC en un operativo en el Puesto Naval Río Arauca Internacional a comienzos de agosto.

Un fuente militar reveló a la Alianza Informativa de Cima 360 News y The Latam Post que los militares habrían pasado tres días en la zona y luego de la captura habrían sido trasladados a los Andes, mientras a los guerrilleros presuntamente los llevaron a Caracas.

Entre los detenidos figuraría un guerrillero encargado de la logística, apodado el Panadero.

En medio del clima de tensión, habrían llegado al menos 30 funcionarios de la Dgcim, quienes presuntamente viajaron en vehículos no oficiales para pasar desapercibidos.

«Los militares, por su parte, estuvieron entre las poblaciones de La Victoria y Guasdualito. Tras el arribo de los funcionarios de inteligencia, a los militares les quitaron los teléfonos celulares y les giraron instrucciones de mantener en estricto secreto lo que ocurriera en la zona», señaló el medio.

De acuerdo con la fuente, a los militares les están llevando en pequeños grupos sin llamar la atención y rotando constantemente para evitar que se filtre información de las operaciones, actuaciones y reuniones de los funcionarios de alto rango en la zona.