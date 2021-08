(12 de agosto del 2021. El Venezolano).- Muchos inmigrantes que vienen a los Estados Unidos anhelan cumplir el sueño americano de ser dueños de una propiedad. De acuerdo con un reporte publicado por la Asociación Nacional de Profesionales Hispanos de Bienes Raíces (National Association of Hispanic Real Estate Professionals, en inglés), los latinos representaron más del 50% del crecimiento neto de las propiedades de vivienda entre el 2010 y el 2020. También se estima que el 70% de los nuevos propietarios de viviendas en los próximos 20 años serán latinos. En otras palabras, el futuro del mercado de propiedades en los Estados Unidos es latino.

La trayectoria para poseer y mantener una propiedad puede ser difícil. Un servicio de garantía para el hogar puede ayudar a los latinos a proteger uno de sus logros más merecidos.American Home Shield es el mayor proveedor de planes de servicios para el hogar más grande de los Estados Unidos y puede ser un recurso útil para los propietarios que buscan tranquilidad cuando se trata de reparaciones en el hogar, incluyendo sistemas y electrodomésticos.

Estos son algunos de los beneficios de inscribirse a un plan de garantía para el hogar:

● Protege tu hogar y tu presupuesto: Cuando se producen averías inevitables en el hogar debido a su uso y desgaste, ya has hecho el trabajo por adelantado. Descansa tranquilo sabiendo que estás cubierto por tu plan de servicio para el hogar y que no se te cobrará de más por las reparaciones cubiertas. Si no pueden reparar uno de los artículos con cobertura, lo reemplazarán. ¡Así de simple!

● La cobertura se puede utilizar de inmediato: El plan de garantía para el hogar puede ser muy útil para los compradores de viviendas durante el primer año de propiedad. En 2020, aproximadamente el 27% de los nuevos compradores con un plan de garantía para el hogar de American Home Shield, usaron el servicio en los primeros 60 días después del cierre de contrato.

● Consigue un técnico de fiar: Utiliza contratistas con licencia de una red nacional de técnicos de confianza. Los miembros de American Home Shield evalúan regularmente al grupo calificado para asegurarse de que cumplan con los estándares.

● Ahorra tiempo: Ser miembro significa que no tienes que perder tiempo valioso buscando a un contratista adecuado ni hacer llamadas para programar una cita. El servicio te asignará un contratista calificado que se encargará del problema para que puedas retomar tu vida diaria lo más rápido posible.