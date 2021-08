(11 de agosto del 2021. El Venezolano).- El estado de Florida vive un aumento récord de casos del Covid-19 y es por esta razón que el gobierno federal envió cientos de ventiladores y otros equipos esta semana.

La ayuda incluye 200 ventiladores y 100 dispositivos respiratorios más pequeños y suministros relacionados y son procedentes de la Reserva Nacional Estratégica del gobierno federal, reportó NBC.

Un número récord de personas han sido hospitalizadas en Florida en una oleada de infecciones por Covid que está siendo impulsada en gran medida por los no vacunados, han dicho los funcionarios de salud pública.

El martes, 14.787 personas fueron hospitalizadas por Covid-19, un 145% más que durante el pico anterior del estado en julio de 2020, según la Asociación de Hospitales de Florida.

Casi el 90 por ciento de las camas de cuidados intensivos del estado estaban en uso, y el 85 por ciento de todas las camas de pacientes estaban llenas, dijo el grupo, reseñó Miami Diario.

“Hay este aumento rápido y acelerado que no tiene precedentes”, dijo el director general de University of Florida Health Shands, Ed Jiménez, en MSNBC. En su hospital, el 90% de los pacientes no están vacunados, dijo.

Los funcionarios de salud locales y estatales solicitan equipos de la reserva.

El gobernador Ron DeSantis dijo que no estaba al tanto de la asignación federal cuando se le preguntó el martes por WPLG-TV de Miami, que informó por primera vez sobre los ventiladores.

“No he oído hablar de eso, así que tengo que comprobar si eso es cierto o no”, dijo a la estación. “Sinceramente, dudo que sea cierto, pero lo comprobaré. Tenemos muchas cosas que hemos almacenado durante el último año y medio a través del Departamento de Gestión de Emergencias. No he recibido ninguna solicitud en mi mesa. No he sido notificado de eso”.

DeSantis ha estado en un enfrentamiento con la administración de Biden en los últimos días sobre su aplicación de la prohibición de los requisitos de la máscara.