(09 de agosto del 2021. El Venezolano).- La representante demócrata Alexandria Ocasio-Cortez ha revelado haber sentido miedo ante la posibilidad de ser violada durante el asalto al Capitolio del pasado 6 de enero, cuando se atrincheró dentro de su oficina.

“El supremacismo blanco y el patriarcado están muy vinculados de muchas maneras. Hay mucha sexualización de esa violencia. No pensé que solo me fueran a matar, pensé que otras cosas más me iban a pasar”, ha dicho Ocasio-Cortez en una extracto de una entrevista para la CNN que se emitirá este lunes.

“Sí, lo pensé”, ha confirmado acto seguido cuando se le ha preguntado si estaba refiriéndose a la posibilidad de ser víctima de una violación. Ha explicado que al ser una superviviente de una agresión sexual en el pasado, rememoró todo aquel episodio, el cual hizo público apenas unas semanas después del asalto al Capitolio.

“Los supervivientes tienen un conjunto de habilidades muy sólidas. Las herramientas que se construyen para lograr resiliencia, regresan de inmediato y sentí que esas habilidades volvían para poder sobrevivir”, dijo ya hace una semanas también sobre este mismo asunto.

Ocasio-Cortez ha valorado también que la turba que asaltó el Capitolio no solo seguía una supuesta teoría de fraude electoral, sino que en su fuero interno estuvo “animada” por un espíritu “misógino” y racista”.

Hasta el momento, el Departamento de Justicia de Estados Unidos ha presentado por estos hechos ocurridos el pasado 6 de enero cargos contra más de 550 personas, que van desde posesión de armas, insurrección, asalto contra la autoridad, invasión de espacios estatales restringidos e intentos por paralizar procesos electorales.